Налоговую систему России могут изменить в угоду "зеленым"

За выбросы парниковых газов хотят заставить платить больше

Налоговый кодекс России должен быть пересмотрен. На этом настаивает спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс.

По его мнению, энергетические предприятия с "зелеными" активами и с "не зелеными" должны по-разному учитываться в налоговой системе.

О необходимости изменить подход к оценке стоимости активов в зависимости от их влияния на климат говорилось и раньше, но пока эту идею никто в мире не реализовал, отмечают "Ведомости". Какие именно новшества Чубайс хочет внедрить в России, пока не ясно, но сам бывший глава "Роснано" называет грядущую реформу "тектонической подвижкой".

Вице-премьер Виктория Абрамченко недавно заявила об ограничении размера дивидендов для компаний, которые наносят ущерб окружающей среде и не компенсируют его, передает URA.RU.

Фискальные изменения затронут и простых россиян. На днях Минфин анонсировал план, направленный на более эффективный сбор налогов с граждан.

Ранее советник президента РФ по климату Руслан Эдельгериев рассказал, что российские энергетические компании отказываются переходить на более экологичные технологии. В итоге это может привести к повышенным тарифам за рубежом или вовсе потере клиентов, которые откажутся от потребления продукции с высокой углеродоемкостью.