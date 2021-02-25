Налоговую систему России могут изменить в угоду "зеленым"

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Налоговый кодекс России должен быть пересмотрен. На этом настаивает спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс.
По его мнению, энергетические предприятия с "зелеными" активами и с "не зелеными" должны по-разному учитываться в налоговой системе.
О необходимости изменить подход к оценке стоимости активов в зависимости от их влияния на климат говорилось и раньше, но пока эту идею никто в мире не реализовал, отмечают "Ведомости". Какие именно новшества Чубайс хочет внедрить в России, пока не ясно, но сам бывший глава "Роснано" называет грядущую реформу "тектонической подвижкой".
Вице-премьер Виктория Абрамченко недавно заявила об ограничении размера дивидендов для компаний, которые наносят ущерб окружающей среде и не компенсируют его, передает URA.RU.
Фискальные изменения затронут и простых россиян. На днях Минфин анонсировал план, направленный на более эффективный сбор налогов с граждан.
Ранее советник президента РФ по климату Руслан Эдельгериев рассказал, что российские энергетические компании отказываются переходить на более экологичные технологии. В итоге это может привести к повышенным тарифам за рубежом или вовсе потере клиентов, которые откажутся от потребления продукции с высокой углеродоемкостью.
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