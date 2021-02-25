Европейский бизнес зарекомендовал себя крайне ненадежным партнером

Соединенные Штаты продолжают угрожать европейскому бизнесу, вынуждая отказываться от участия в "Северном потоке – 2" и горделиво отчитываясь об успешных результатах своего давления. По словам эксперта Алексея Ильяшевича, все компании согласовали свои действия не только с правительством ФРГ, но и самим Nord Stream 2 AG. Тем не менее, считает специалист, в дальнейшем "Газпром" откажется от проектирования подобных проектов в Европе.

Специалист отметил, принципиально расклад не изменился – Россия найдет других страховщиков. Вероятнее всего, после выхода из проекта немецкой Munich Re Syndicate Ltd Москва остановит свой выбор на отечественной фирме, которую не так страшно подставить под санкционный удар.

Немецкие власти же готовятся к рассмотрению нового подхода к администрации Белого дома – Берлин примется убеждать Вашингтон в необходимости достроить газопровод, уверен специалист. При этом пока что европейский бизнес обходился без санкционных мер со стороны Штатов. Таким образом, Германия находится в поиске компромиссов, а не ответных действий.

Однако после успешного завершения строительства газовой нити "Газпром" откажется от подобных проектов – Европа оказалась в списке наиболее ненадежных партнеров. Действия европейской стороны крайне непонятны: то ли не могут освободиться от диктатуры Штатов, то ли не хотят.

"Реализовывать с ней многомиллиардные совместные проекты – себе дороже", – считает Ильяшевич.

Если же Берлин "сдаст" "Северный поток – 2", то, убежден эксперт, отношения Германии с Россией накалятся до предела. С другой же стороны, Меркель намерена до последнего отстаивать проект – проигрыш американцам означает для ХДС весьма серьезные проблемы с электоратом, заявил Ильяшевич в интервью "Свободной Прессе".

Ранее в The National Interest оценили переговоры Байдена с ЕС по "Северному потоку – 2".