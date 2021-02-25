"Себе дороже": "Газпром" откажется от партнерства с Европой

"Себе дороже": "Газпром" откажется от партнерства с Европой
Фото: Jens Büttner/dpa/www.globallookpress.com
Европейский бизнес зарекомендовал себя крайне ненадежным партнером

Соединенные Штаты продолжают угрожать европейскому бизнесу, вынуждая отказываться от участия в "Северном потоке – 2" и горделиво отчитываясь об успешных результатах своего давления. По словам эксперта Алексея Ильяшевича, все компании согласовали свои действия не только с правительством ФРГ, но и самим Nord Stream 2 AG. Тем не менее, считает специалист, в дальнейшем "Газпром" откажется от проектирования подобных проектов в Европе.

Специалист отметил, принципиально расклад не изменился – Россия найдет других страховщиков. Вероятнее всего, после выхода из проекта немецкой Munich Re Syndicate Ltd Москва остановит свой выбор на отечественной фирме, которую не так страшно подставить под санкционный удар.

Немецкие власти же готовятся к рассмотрению нового подхода к администрации Белого дома – Берлин примется убеждать Вашингтон в необходимости достроить газопровод, уверен специалист. При этом пока что европейский бизнес обходился без санкционных мер со стороны Штатов. Таким образом, Германия находится в поиске компромиссов, а не ответных действий.

Однако после успешного завершения строительства газовой нити "Газпром" откажется от подобных проектов – Европа оказалась в списке наиболее ненадежных партнеров. Действия европейской стороны крайне непонятны: то ли не могут освободиться от диктатуры Штатов, то ли не хотят.

"Реализовывать с ней многомиллиардные совместные проекты – себе дороже", – считает Ильяшевич.

Если же Берлин "сдаст" "Северный поток – 2", то, убежден эксперт, отношения Германии с Россией накалятся до предела. С другой же стороны, Меркель намерена до последнего отстаивать проект – проигрыш американцам означает для ХДС весьма серьезные проблемы с электоратом, заявил Ильяшевич в интервью "Свободной Прессе". 

Ранее в The National Interest оценили переговоры Байдена с ЕС по "Северному потоку – 2".

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость153516
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Где бы не проходила труба с транзитом через уркаину надо завязывать. Не исключаю что тупорылые начнут взрывать газопровод как сделали это лэп в крым...
Гость151287
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Гость143276
Давайте спросим у Газпрома: КТО ВАС ПРОСИЛ ЛОЖИТЬ ТРУБУ В ЕВРОПУ????
НИКТО, это ваша тупая идея наварить денег, из кармана страны в свои личные.
А газ не просили дополноительно, и трубу Меркель не просила.
Это ты напрасно...
Гость143276
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Давайте спросим у Газпрома: КТО ВАС ПРОСИЛ ЛОЖИТЬ ТРУБУ В ЕВРОПУ????
НИКТО, это ваша тупая идея наварить денег, из кармана страны в свои личные.
А газ не просили дополноительно, и трубу Меркель не просила.
Гость143930
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Майдауно-скакол
"Ссыкун" у тебя в штанах, юнный ты натуралист: глянь-ка повнимательнее - не опИсался ли? )))
Ваш национальный наряд это шаровары . Чтобы не так заметны были окружающим ваши испражнения?
Но вонь вашу никак не скрыть ;))
крым наш
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Майдауно-скакол
"Ссыкун" у тебя в штанах, юнный ты натуралист: глянь-ка повнимательнее - не опИсался ли? )))
каклы кипятком брызжут
Майдауно-скакол
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Гость152295
Майдаун ссыкун, ты <цензура>. Потери понесут немцы, Россия потери давно учла, не по разу и все. Газпрому похъй затраты на эту трубу.
"Ссыкун" у тебя в штанах, юнный ты натуралист: глянь-ка повнимательнее - не опИсался ли? )))
Гость151287
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Гость152295
Майдаун ссыкун, ты <цензура>. Потери понесут немцы, Россия потери давно учла, не по разу и все. Газпрому похъй затраты на эту трубу.
Обоснуй свое похъй
Гость152295
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Майдаун ссыкун, ты <цензура>. Потери понесут немцы, Россия потери давно учла, не по разу и все. Газпрому похъй затраты на эту трубу.
Гость151287
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Правильно, надо работать на опережение. Не какой-то там эксперт Ильяшевич должен заявлять, а на официальном уровне Россия могла бы заявить, что приоритетом для Газпрома является газоснабжение регионов России с постепенным снижением поставок газа в Европу по причине их ненадежности как потребителя. Разработать стратегию и официально ее узаконить. Вот пусть тогда европейцы и подумают, где, у кого, и сколько закупать газа. Сами приползут и будут предлагать проекты с предоплатой.
Майдауно-скакол
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Если предположить что СП-2 все же тормознут - для Европы вообще и Германии/Франции/Нидерландов ( сиречь - локомотива ) в частности это будет просто грандиознейший имиджевый обосралямс с далеко идущими последствиями. Не говоря уже о таких мелочах, как денежные последствия.
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