Немецкий инвестор "Северного потока-2" объяснил недодачу в проект миллионов евро

Немецкий инвестор "Северного потока-2" объяснил недодачу в проект миллионов евро
Фото: Jens Buttner/dpa/www.globallookpress.com
Германский топливный гигант, выразил надежду, что газопровод будет пущен в строй

Немецкий инвестор "Северного потока-2" Wintershall Dea, закончивший свое участие в проекте и недодавший ему €220 млн, внес достаточно средств в строительство газопровода. Об этом сообщил член правления компании Тило Виланд со ссылкой на заявление оператора газопровода Nord Stream 2 AG.

"Мы действительно обязались предоставить финансирование в размере €950 млн. Мы предоставили средства в размере €730 млн, компания проинформировала, что этих средств достаточно, и мы убеждены в том, что проект будет завершен", – цитирует "Интерфакс" немецкого топ-менеджера.

Виланд не стал отвечать на вопрос о перспективах дальнейшей реализации "СП-2", переадресовав его в Nord Stream 2 AG.

Напомним, накануне германский нефтяной и газовый гигант Wintershall Dea уведомил о завершении инвестиций в строительство балтийской магистрали. Также вчера глава компании Марио Мерен на брифинге выразил обеспокоенность ухудшением отношений между Россией и Западом. Одновременно он отметил, что экономические связи Wintershall Dea с российскими партнерами являются "способом поддержания контактов".

История с санкционным давлением США в отношении участников "Северного потока-2", из-за чего ряд компаний постепенно выходят из проекта (по мнению специалистов, делают это они уже после того, как выполняют все свои обязательства по газопроводу), может привести к тому, что Россия в последующем откажется осуществлять столь масштабные проекты в Европе.

Такой прогноз, в частности, сегодня дал эксперт Алексей Ильяшевич. По его мнению, Старый свет оказался ненадежным партнером для РФ. Поэтому реализовывать многомиллиардные проекты с европейцами – себе дороже, считает специалист.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Майдауно-скакол
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Бревно и Труба России
Прошло более 100 лет, а в России ничего не изменилось. 1917 год... Бревно России. Ленин несет бревно, Ленин сидит на бревне, Ленин упал с бревна, Ленин бревно в Мавзолее. 2021 год... Труба России. Лутин несет трубу, Путин сидит на трубе, Путин упал с трубы, Путину труба. Блин, Мавзолей еще занят...
Что сказать-то хотел, клоун? Путину - труба? Ну да, ему - труба, нам - труба, немцам - тоже, а вы-то здесь при чем - ваша хохлокачалка без капремонта скоро в принципе работать перестанет., не ? )))
Бревно и Труба России
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Прошло более 100 лет, а в России ничего не изменилось. 1917 год... Бревно России. Ленин несет бревно, Ленин сидит на бревне, Ленин упал с бревна, Ленин бревно в Мавзолее. 2021 год... Труба России. Лутин несет трубу, Путин сидит на трубе, Путин упал с трубы, Путину труба. Блин, Мавзолей еще занят...
Гость153622
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Гость153611
"Старый свет оказался ненадежным партнером ". А кто у Путина "надежный партнер" и где?
Китай, Индия, Турция - контракты выполняют несмотря на сша.
Гость153611
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"Старый свет оказался ненадежным партнером ". А кто у Путина "надежный партнер" и где?
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