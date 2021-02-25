Германский топливный гигант, выразил надежду, что газопровод будет пущен в строй

Немецкий инвестор "Северного потока-2" Wintershall Dea, закончивший свое участие в проекте и недодавший ему €220 млн, внес достаточно средств в строительство газопровода. Об этом сообщил член правления компании Тило Виланд со ссылкой на заявление оператора газопровода Nord Stream 2 AG.

"Мы действительно обязались предоставить финансирование в размере €950 млн. Мы предоставили средства в размере €730 млн, компания проинформировала, что этих средств достаточно, и мы убеждены в том, что проект будет завершен", – цитирует "Интерфакс" немецкого топ-менеджера.

Виланд не стал отвечать на вопрос о перспективах дальнейшей реализации "СП-2", переадресовав его в Nord Stream 2 AG.

Напомним, накануне германский нефтяной и газовый гигант Wintershall Dea уведомил о завершении инвестиций в строительство балтийской магистрали. Также вчера глава компании Марио Мерен на брифинге выразил обеспокоенность ухудшением отношений между Россией и Западом. Одновременно он отметил, что экономические связи Wintershall Dea с российскими партнерами являются "способом поддержания контактов".

История с санкционным давлением США в отношении участников "Северного потока-2", из-за чего ряд компаний постепенно выходят из проекта (по мнению специалистов, делают это они уже после того, как выполняют все свои обязательства по газопроводу), может привести к тому, что Россия в последующем откажется осуществлять столь масштабные проекты в Европе.

Такой прогноз, в частности, сегодня дал эксперт Алексей Ильяшевич. По его мнению, Старый свет оказался ненадежным партнером для РФ. Поэтому реализовывать многомиллиардные проекты с европейцами – себе дороже, считает специалист.

