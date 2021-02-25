Как России избавиться от доллара – ответ эксперта

Как России избавиться от доллара – ответ эксперта
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Москве придется прибегнуть к опыту Пекина

Для того чтобы отказаться от расчетов в американской валюте в пользу рубля, потребуется предпринять целый ряд шагов, отметила опытный экономист Ксения Банникова.

Эксперт пояснила, что в первую очередь, необходимо развивать рынки обменных операций в парах валют между российским государством и другими странами. Если этого не делать, дополнительная конвертация при расчетах только повысит издержки компаний.

Кроме того, по мнению экономиста, нужно развивать рублевое кредитование в сфере финансирования, пишет РИА "Новости".

Банникова также обратила внимание, что в последнее время доля американской валюты во внешнеторговых операциях России и так снизилась. В 2017-м году этот показатель составлял 68,2%, а в 2020 – 59,1%. Впрочем, снижение произошло за счет роста расчетов в евро.

В целом, России стоит обратиться к опыту Поднебесной. Пекин использовал своп-соглашения с финансовыми системами других государств о взаиморасчетах в нацвалютах. Также Китай активно подписывал договоры о прямой конвертации нацвалют и внедрял собственные платежные инфраструктуры.

К слову, другой экономист Игорь Николаев заявил, что после отказа от доллара россиян ждет девальвация рубля.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

игорь
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отмените деньги и можно избавиться даже от рубля))
Гость143999
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Ольга, где находишь таких иxс пер дов,про инфляцию ее спроси.
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