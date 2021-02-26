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Вслед за другими предприятиями, отказавшихся от "Северного потока – 2", из проекта по строительству вышла французская страховая и инвестиционная группа компаний AXA Group. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на директора фирмы по рискам и инвестициям Альбана де Майи Несле.
В AXA Group рассказали, что компания последовала примеру других предприятий. Однако конкретную причину Альбан де Майи Несле не уточнил, пишет Deutsche Welle.
Несколько дней назад из "Северного потока – 2" вышли по меньшей мере 18 европейских компаний, передает "Вести.ru". Причиной стали санкции США.
От сотрудничества также отказалась немецкая Wintershall Dea. В России предположили, что подобное решение связано с желанием реабилитироваться перед Вашингтоном.
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