Французская компания отказалась от "Северного потока - 2" вслед за другими

Причину представители фирмы называть не стали

Вслед за другими предприятиями, отказавшихся от "Северного потока – 2", из проекта по строительству вышла французская страховая и инвестиционная группа компаний AXA Group. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на директора фирмы по рискам и инвестициям Альбана де Майи Несле.

В AXA Group рассказали, что компания последовала примеру других предприятий. Однако конкретную причину Альбан де Майи Несле не уточнил, пишет Deutsche Welle.

Несколько дней назад из "Северного потока – 2" вышли по меньшей мере 18 европейских компаний, передает "Вести.ru". Причиной стали санкции США.

От сотрудничества также отказалась немецкая Wintershall Dea. В России предположили, что подобное решение связано с желанием реабилитироваться перед Вашингтоном.

Карина СИРАЗОВА

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