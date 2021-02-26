В Германии раскритиковали "механизм отключения" "Северного потока-2"

Этот план устраивает американцев, но грозит повышением тарифов для немцев

Правительство ФРГ ищет способ, как смягчить позицию США в отношении газопровода "Северный поток-2". Пока удалось добиться согласия Белого дома не вводить новые санкции против европейских участников проекта. Впереди переговоры о запуске газопровода в эксплуатацию. Сейчас в Берлине решают, что можно предложить партнерам в Вашингтоне, чтобы они не препятствовали поставкам газа из РФ. По информации издания Handelsblatt, есть четыре варианта.

Первый сценарий предполагает создание "механизма отключения": в случае, если партнеры окажутся недовольны поведением Москвы, например, ее отказом от транзита газа через Украину, "Северный поток-2" смогут перекрыть. США такой план одобряют. Однако он вызывает много вопросов в самой Германии.

"Угрожать прекращением собственного снабжения – это не умная стратегия",

– заявил немецкому изданию глава внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Рёттген. По его мнению, это приведет к повышению тарифов на газ в Германии, поскольку придется подстраховываться на случай остановки подачи голубого топлива.

Второй вариант – приостановить строительство "Северного потока-2", пока идут переговоры с США. Третий путь – задобрить Вашингтон и Киев финансовыми вливаниями в энергетический сектор Украины.

Четвертый путь, который может выбрать Берлин, – просто не обращать внимания на мнение Белого дома и реализовать проект, как планировалось. Но это приведет к ухудшению отношений с США, чего ФРГ надеется все-таки избежать.

Ранее около двух десятков европейских компаний отказались от участия в проекте "Северный поток-2", чтобы не попасть под американские санкции.