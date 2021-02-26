Конструкторы наладили производство композитных материалов для крыльев лайнера собственного производства

Россия планирует приступить к производству первого постсоветского среднемагистрального пассажирского самолета МС-21 уже в 2022 г. Ранее работы на проекте были приостановлены на полтора года из-за американских санкций, пишет Bloomberg.

Отечественным конструкторам и промышленникам пришлось наладить собственное производство композитных материалов, из которых изготовлены крылья самолета. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. До рестрикций Вашингтона композитные материалы в Россию поставляли американские компании.

МС-21 с российскими двигателями ПД-14 совершил первый полет в декабре прошлого года. В настоящий момент самолет проходит сертификационные испытания.

Данный лайнер станет конкурентом A320neo от Airbus SE и 737 Max от Boeing Co. МС-21 вмещает 211 пассажиров и способен летать на расстояния до шести тысяч километров.

Ростех, в чью корпорацию входят гиганты оборонпрома концерн "Калашников", Объединенная авиастроительная корпорация и холдинг "Вертолеты России", сейчас активно развивает производство гражданской продукции. Он планирует нарастить ее долю с нынешних 33% до 50% к 2030 году.

Как отмечает издание, Ростех и Чемезов входят в санкционные списки США, составленные по событиям на Украине в 2014-ом. Глава госкорпорации прогнозирует, что с приходом в Белый дом Джо Байдена ослабления рестрикций ждать не стоит.

Первый полет МС-21-310, на котором установлены двигатели ПД-14 отечественного производства, продолжался 85 минут. Машина взлетела в небо с взлетной полосы Иркутского авиазавода. Тогда Ростех распространил видео полета лайнера.

В январе нынешнего года с МС-21 случился инцидент на взлетной полосе в подмосковном аэропорту "Жуковский". Самолет, совершая посадку в ходе экспериментального полета, вышел за пределы ВПП из-за обледенения полосы. Сообщалось, что повреждений машина не получила.

