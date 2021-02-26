Вопреки санкциям США Россия создаст конкурента "Боинга" через год

Вопреки санкциям США Россия создаст конкурента "Боинга" через год
Фото: UAC/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Конструкторы наладили производство композитных материалов для крыльев лайнера собственного производства

Россия планирует приступить к производству первого постсоветского среднемагистрального пассажирского самолета МС-21 уже в 2022 г. Ранее работы на проекте были приостановлены на полтора года из-за американских санкций, пишет Bloomberg.

Отечественным конструкторам и промышленникам пришлось наладить собственное производство композитных материалов, из которых изготовлены крылья самолета. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. До рестрикций Вашингтона композитные материалы в Россию поставляли американские компании.

МС-21 с российскими двигателями ПД-14 совершил первый полет в декабре прошлого года. В настоящий момент самолет проходит сертификационные испытания.

Данный лайнер станет конкурентом A320neo от Airbus SE и 737 Max от Boeing Co. МС-21 вмещает 211 пассажиров и способен летать на расстояния до шести тысяч километров.

Ростех, в чью корпорацию входят гиганты оборонпрома концерн "Калашников", Объединенная авиастроительная корпорация и холдинг "Вертолеты России", сейчас активно развивает производство гражданской продукции. Он планирует нарастить ее долю с нынешних 33% до 50% к 2030 году.

Как отмечает издание, Ростех и Чемезов входят в санкционные списки США, составленные по событиям на Украине в 2014-ом. Глава госкорпорации прогнозирует, что с приходом в Белый дом Джо Байдена ослабления рестрикций ждать не стоит.

Первый полет МС-21-310, на котором установлены двигатели ПД-14 отечественного производства, продолжался 85 минут. Машина взлетела в небо с взлетной полосы Иркутского авиазавода. Тогда Ростех распространил видео полета лайнера.

В январе нынешнего года с МС-21 случился инцидент на взлетной полосе в подмосковном аэропорту "Жуковский". Самолет, совершая посадку в ходе экспериментального полета, вышел за пределы ВПП из-за обледенения полосы. Сообщалось, что повреждений машина не получила.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость152295
Пожаловаться Ответить
<цензура> нам санкции.
1
новости партнеров

Порошенко раскрыл причины потери Крыма

Киев в свое время не успел пресечь распространение прорусских настроений, уверен экс-глава Украины

В Германии пожаловались на "издевательства" России над Европой

Европейским политикам никак не удается надавить на Москву

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей