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вокруг проекта "Северный поток – 2" не прекращаются. По мнению энергетика Сергея
Пикина, постоянный диалог между Германией и США по этому вопросу является
хорошим сигналом для России.
Как пояснил эксперт, Берлин, безусловно, заинтересован в реализации проекта. Соответственно, в беседе с Вашингтоном он будет продвигать выгодные и для Москвы сценарии развития событий.
При этом, по мнению энергетика, в конце концов стороны выберут "гибридный вариант" решения вопроса с трубопроводом. Пикин имеет в виду, что Германия убедит Америку в необходимости продолжать строительство, однако в соглашение будут включены и определенные гарантии для Незалежной.
В беседе с журналистами издания "Лайф" энергетик отметил, что на данный момент мировое сообщество не ждет каких-либо действий со стороны Москвы. Сейчас судьбу газопровода решают американцы с немцами. Впрочем, никаких предпосылок к сворачиванию проекта нет.
В то же время, некоторые зарубежные предприятия отказываются работать с СП-2. Недавно соответствующее решение приняла французская страховая и инвестиционная группа компаний AXA Group.
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