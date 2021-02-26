Интересы Украины учтут: эксперт предрек судьбу "Северного потока - 2"

Интересы Украины учтут: эксперт предрек судьбу "Северного потока - 2"
Фото: Jens Büttner/dpa/www.globallookpress.com
Российский газопровод обязательно будет достроен

Активные обсуждения ситуации вокруг проекта "Северный поток – 2" не прекращаются. По мнению энергетика Сергея Пикина, постоянный диалог между Германией и США по этому вопросу является хорошим сигналом для России.

Как пояснил эксперт, Берлин, безусловно, заинтересован в реализации проекта. Соответственно, в беседе с Вашингтоном он будет продвигать выгодные и для Москвы сценарии развития событий.

При этом, по мнению энергетика, в конце концов стороны выберут "гибридный вариант" решения вопроса с трубопроводом. Пикин имеет в виду, что Германия убедит Америку в необходимости продолжать строительство, однако в соглашение будут включены и определенные гарантии для Незалежной.

В беседе с журналистами издания "Лайф" энергетик отметил, что на данный момент мировое сообщество не ждет каких-либо действий со стороны Москвы. Сейчас судьбу газопровода решают американцы с немцами. Впрочем, никаких предпосылок к сворачиванию проекта нет.

В то же время, некоторые зарубежные предприятия отказываются работать с СП-2. Недавно соответствующее решение приняла французская страховая и инвестиционная группа компаний AXA Group.

Ольга ФЕДОРОВА

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