"Личные" валюты стран ЕС могут упасть в цене в ближайшее время

Специалист рассказал, какая валюта будет самой надежной для сбережений весной 2021 года. По мнению эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, обратить внимание россиянам стоит на доллар.



По его прогнозам, в ближайшее время курсы европейских валют могут упасть по отношению к "зеленому".

Бабин объяснил, что устойчивые колебания в цене у валют обычно происходят либо из-за обесценивания их в силу каких-то фундаментальных факторов, либо из-за того, что меняется курс доллара. Относительно большинства валют на протяжении последних месяцев ситуация складывалась по второму сценарию. Эксперт также указал на то, что недооцененный по отношению к американской валюте рубль несет в себе нерыночные риски. Сейчас на "деревянный" давят геополитические угрозы, пишет РИА Новости.

Ранее эксперты оценили вероятное развитие событий в случае отказа России от доллара. По мнению ряда аналитиков, рублю может грозить девальвация. Партнеры нашей страны вряд ли захотят полностью отказываться от американской валюты в пользу российской, добавляют специалисты.