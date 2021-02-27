В какой валюте стоит хранить сбережения этой весной: комментарий эксперта

В какой валюте стоит хранить сбережения этой весной: комментарий эксперта
Фото: pixabay.com
"Личные" валюты стран ЕС могут упасть в цене в ближайшее время

Специалист рассказал, какая валюта будет самой надежной для сбережений весной 2021 года. По мнению эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, обратить внимание россиянам стоит на доллар.

По его прогнозам, в ближайшее время курсы европейских валют могут упасть по отношению к "зеленому".

Бабин объяснил, что устойчивые колебания в цене у валют обычно происходят либо из-за обесценивания их в силу каких-то фундаментальных факторов, либо из-за того, что меняется курс доллара. Относительно большинства валют на протяжении последних месяцев ситуация складывалась по второму сценарию. Эксперт также указал на то, что недооцененный по отношению к американской валюте рубль несет в себе нерыночные риски. Сейчас на "деревянный" давят геополитические угрозы, пишет РИА Новости.

Ранее эксперты оценили вероятное развитие событий в случае отказа России от доллара. По мнению ряда аналитиков, рублю может грозить девальвация. Партнеры нашей страны вряд ли захотят полностью отказываться от американской валюты в пользу российской, добавляют специалисты.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость154087
Пожаловаться Ответить
Гость152718
вата, ваши варианты ? :)))))))))))
вы все ещё пользуетесь ватой? :)) вы застряли в прошлом
цивилизованный мир давно прокладки в кружевные труселя употребляет
Гость154087
Пожаловаться Ответить
:)) сберегать только весной?
Наша Раша
Пожаловаться Ответить
hi! Ввести доллар на территории России или новую ру-блевотную валюту. Если не ошибаюсь по ВВП США - $62 000 на чел, России - $10 000 на чел, то крыша уже не поедет при расчетах. Только чьто будет с экономикой страны? Кристина - приди и памаги!
Гость152718
Пожаловаться Ответить
вата, ваши варианты ? :)))))))))))
1
новости партнеров

Порошенко раскрыл причины потери Крыма

Киев в свое время не успел пресечь распространение прорусских настроений, уверен экс-глава Украины

Эстонская разведка предупредила Украину о нападении России через Белоруссию

Таллин обнаружил подготовку Москвой в соседней Республике военного плацдарма

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей