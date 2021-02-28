Курс рубля
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Эксперты прогнозируют рост евро и доллара в марте. Так, доллар может достигнуть отметки в 76 рублей, евро – до 95.
Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич отметил, что рубль в конце прошлой недели подешевел по отношению к доллару.
"Евро пересекал рубежный уровень 91, но отступил под него из-за слабости единой валюты",
– добавил аналитик.
И если по началу рубль все-таки смог справиться с санкционными рисками, то потом против российской валюты сыграли провалы рисковых активов и усиление тяги в доллары к основным конкурентам, пишет "Свободная пресса".
Также интерес с рублю снижает и повышение доходности долгосрочных облигаций США и ЕС. Нельзя назвать происходящее "глобальным переломом", однако начинающие инвесторы могут столкнуться с определенными трудностями, считает Купцикевич.
Так или иначе, все эти факторы окажут влияние на курс доллара и евро. Уже на будущей неделе евро может подскочить до 92 рублей, а в определенный момент его цена рискует достигнуть 94-95 рублей.
Доллар также подорожает. В том случае, если ситуация на рынках выйдет из-под контроля, стоимость американской валюты может достигнуть отметки в 76 рублей.
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