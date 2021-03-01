Сильного укрепления не будет: что ждет рубль в марте

Сильного укрепления не будет: что ждет рубль в марте
Фото: Ohde/face to face/www.globallookpress.com
Для российской валюты минувшая неделя завершилась крайне неблагоприятно

Для российского рубля минувшая неделя завершилась крайне неблагоприятно. В последний рабочий день укороченной праздничной недели официальный курс доллара вырос к рублю на 96 копеек, а евро – на 88 копеек, по сравнению с официальным курсом пятницы. Падение рубля происходило при довольно весомом объеме торгов на Московской бирже, превысившем в пятницу один миллиард рублей, что равно почти 14 миллионам долларов.

По замечаниям аналитиков, в четверг и пятницу рубль ослаб на фоне падения всех валют развивающихся стран и рынков акций, последовавшего за взлетом доходности облигаций США. Участники рынка опасаются, что удорожание сырья и продовольствия, а также восстановление темпов роста мировой экономики подхлестнут инфляцию во всем мире, что спровоцирует ужесточение денежно-кредитной политики во всех странах мира.

Почему падает рубль?

Впрочем, глобальные негативные ожидания – далеко не единственная причина обвала рубля в конце минувшей недели. Существует и масса других доводов, на сей раз уже чисто российского происхождения.

Так, по мнению исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артема Тузова, колебания курса российской валюты в паре с долларом и евро связаны с несколькими тенденциями: налоговым периодом, угрозой санкций и снижением нефтяных котировок. Падение рубля в четверг-пятницу эксперт увязывает также с появлением данных о неожиданном увеличении запасов нефти в США на 1,28 млн баррелей.

Схожие причины ослабления российской валюты озвучил и частный инвестор, основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров. Во-первых, по его словам, в РФ завершился налоговый период, когда компании-экспортеры перечисляют в бюджет НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. Во-вторых, перешли к снижению нефтяные котировки, так как трейдеры опасаются слабого восстановления спроса на сырье в мире из-за продолжающейся пандемии.

Напомним, что до этого котировки росли по причине остановки части производств нефти в США, теперь же есть все основания полагать, что добыча в скором времени восстановится.

Третья причина ослабления рубля, по словам Федора Сидорова – это выход инвесторов из рисковых активов (к которым относится и рубль). Это объясняется ростом доходности долговых бумаг на американском рынке, что может привести к сокращению программ стимулирования экономики. То есть инвесторы оценивают происходящее на биржах в США как предвестник роста инфляции и расширения масштабов кризиса, о чем говорилось в начале данного материала. В подобной ситуации участники рынка обычно выходят из рисковых активов и перекладываются в защитные.

Что будет с рублем?

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Чего нам ждать от российской валюты в марте, и можно ли как-то предсказать ее судьбу на обозримую перспективу?

В свои ответы на этот вопрос эксперты закладывают определенную долю оптимизма.

"Сейчас курс национальной валюты напрямую зависит от цены на энергоносители, а возросший спрос на топливо приводит к закономерному увеличению его цены, - пояснил "Утру.ру" Артем Тузов. – Поэтому в марте рубль может заметно укрепиться – 3 марта состоится заседание ОПЕК+, во время которого будут скорректированы условия и объемы добычи нефти странами картеля. Страны учтут дефицит на рынке топлива (по прогнозам он составляет до 1,1 млн баррелей в сутки) и примут решение об увеличении или сокращении добычи".

По мнению Федора Сидорова, в ближайшее время рубль может немного отыграть у доллара и евро. Он также делает ставку на предстоящее заседание ОПЕК+, где будет решаться вопрос о квотах на добычу во втором квартале. После этого нефтяные котировки могут начать небольшой рост, что неизменно поддержит рубль.

"В остальном самочувствие отечественной валюты будет зависеть от настроений мировых рынков, – пояснил Федор Сидоров. – При условии, что не будет третьей волны пандемии, а ФРС не будет сокращать меры стимулирования экономики, ситуация на биржах может стать более благоприятной".

По его мнению, в марте рубль, вероятнее всего, будет находиться в диапазоне 74-76 в паре с долларом и на уровне 89-92 в паре с евро. Сильного укрепления отечественной валюты ждать все же не стоит, возможно только снижение темпов ее ослабления в текущей ситуации.

Схожий диапазон колебания курса рубля в марте прогнозирует и Артем Тузов. По его мнению, в марте рубль будет торговаться в диапазоне 73,5-75,6 в паре с долларом и на уровне 88,4-91,8 в паре с евро.

Юрий ЛЕВЫКИН

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