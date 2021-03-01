Делягин предостерег россиян от необдуманного бегства из банков

Делягин предостерег россиян от необдуманного бегства из банков
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В мире финансов ожидается настоящая буря, предупредил эксперт

Россияне, решившие податься на фондовые рынки в ожидании быстрой прибыли, пожалеют о своих действиях уже через полгода. В этом убежден авторитетный российский экономист Михаил Делягин.

Он отметил, что сейчас многие граждане забирают деньги с депозитов, поскольку банки установили очень низкий процент доходности. Часть людей решили сходить за "халявными деньгами" на фондовый рынок и вложили средства в ценные бумаги различных компаний.

"В ситуации, когда грядет настоящая финансовая буря, лучше бы они этого не делали и оставили бы свои кровные на счетах",

приводит ИА DEITA.RU слова Делягина в эфире Ютуб-канала "Аврора". Он пояснил, что выбор в области инвестиций нужно делать осознанно, а не играть с бумагами как в казино.

Экономист также предостерег от покупки валют стран-промышленных гигантов и крупных экспортеров сырья, поскольку они могут девальвировать национальные денежные единицы, чтобы повысить спрос на свою продукцию. Желающим сохранить сбережения эксперт рекомендовал присмотреться к недвижимости в промышленных региональных центрах – там, где есть работа, всегда будет спрос на квартиры.

Ранее эксперт объяснил, как прожить на доход по депозитам.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость156003
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ну смотря куда вкладывать, можно в гособлигации и получить не 4-5%, а 9% без всякого риска.. Ну а в акции вкладывают те у кого эти деньги не последние, в банке держать, это однозначный гарантированный убыток , а акции, сегодня упали, завтра вырастут.. главное на минимуме из не скидывать.ну и на максимуме не покупать..
Гость148083
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Гость152718
можно доверять и банкам но только европейским или американским.
россиянские банки это кидалово.
недвижку тоже лучше купить в турции чем в крыму
Любой банк - это кидалово, Российские - 100%, Американские и Европейские на 99%, т.к. в любой момент скажут "мы блокируем счета всех Российских граждан" - офигительно доверился
Гость152718
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Гость149494
Фондовые рынки это игра и своего рода лотерея и чтобы там играть надо иметь знания и информацию. А так бесплатный сыр бывает только в мышеловке да и желание разжиться на халяву как правило наказуемо. Так что Делягин дело говорит. Лучше уж недвижка вариантов в России много.
ага - много. но лучше недвижка и под матрац.
остальные варианты так себе
Гость149494
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Фондовые рынки это игра и своего рода лотерея и чтобы там играть надо иметь знания и информацию. А так бесплатный сыр бывает только в мышеловке да и желание разжиться на халяву как правило наказуемо. Так что Делягин дело говорит. Лучше уж недвижка вариантов в России много.
Гость152718
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Гость155960
Делягин умный и порядочный человек, он плохого не посоветует. Я бы добавил, что только в недвижимость надо вкладывать деньги, а российским банкам не доверять вообще. Только так вы можете контролировать свои деньги и не потерять.
можно доверять и банкам но только европейским или американским.
россиянские банки это кидалово.
недвижку тоже лучше купить в турции чем в крыму
Гость155960
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Делягин умный и порядочный человек, он плохого не посоветует. Я бы добавил, что только в недвижимость надо вкладывать деньги, а российским банкам не доверять вообще. Только так вы можете контролировать свои деньги и не потерять.
Гость152718
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россисяне - несите деньги в банки.
если вас не обманули на фондовом рынке то ваши родные банки вас нахлобучат 100%
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