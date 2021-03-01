Делягин предостерег россиян от необдуманного бегства из банков

В мире финансов ожидается настоящая буря, предупредил эксперт

Россияне, решившие податься на фондовые рынки в ожидании быстрой прибыли, пожалеют о своих действиях уже через полгода. В этом убежден авторитетный российский экономист Михаил Делягин.

Он отметил, что сейчас многие граждане забирают деньги с депозитов, поскольку банки установили очень низкий процент доходности. Часть людей решили сходить за "халявными деньгами" на фондовый рынок и вложили средства в ценные бумаги различных компаний.

"В ситуации, когда грядет настоящая финансовая буря, лучше бы они этого не делали и оставили бы свои кровные на счетах",

– приводит ИА DEITA.RU слова Делягина в эфире Ютуб-канала "Аврора". Он пояснил, что выбор в области инвестиций нужно делать осознанно, а не играть с бумагами как в казино.

Экономист также предостерег от покупки валют стран-промышленных гигантов и крупных экспортеров сырья, поскольку они могут девальвировать национальные денежные единицы, чтобы повысить спрос на свою продукцию. Желающим сохранить сбережения эксперт рекомендовал присмотреться к недвижимости в промышленных региональных центрах – там, где есть работа, всегда будет спрос на квартиры.

Ранее эксперт объяснил, как прожить на доход по депозитам.