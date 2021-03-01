К достройке "Северного потока-2" приступает второй трубоукладчик - СМИ

К достройке "Северного потока-2" приступает второй трубоукладчик - СМИ
Фото: Russian fleet in Mukran port Stefan Sauer/ZB/www.globallookpress.com
Из немецкого порта в сторону работ на газопроводе выходит "Академик Черский"

Модернизированный под достройку газопровода "Северный поток-2" трубоукладчик "Академик Черский" планирует к 5 марта отправится на морские работы. Об этом свидетельствуют данные навигационных порталов Vesselfinder и Myshiptracking.

На новый статус судна обратило внимание агентство EADaily. По прогнозу издания, трубоукладчик собирается именно к месту достройки "СП-2" в датских водах на Балтике.

В настоящее время "Черский", который все прошлое лето проходил модернизацию и дооборудование, а осенью участвовал в ходовых испытаниях, находится в Висмаре. Этот немецкий порт располагается примерно в 200 милях от точки, где сейчас идут работы по укладки труб газопровода. Пока их ведет баржа "Фортуна", которая ранее также стояла на приколе в Висмаре.

Существует предположение, что "Академик Черский" не мог до сих пор приступить к участию в проекте, поскольку не прошел сертификацию. Во время прохождения ходовых испытаний в октябре 2020-го Госдеп США успел ввести санкции против сертификации судов "СП-2". В результате наш трубоукладчик, возможно, опоздал с получением необходимых документов.

Сейчас "Фортуна" укладывает трубы на самом коротком недостроенном отрезке газопровода – более 40 км в датских водах и 13,9 – в немецких. "Академику Черскому" предстоит достроить примерно 80 км в водах двух стран.

Между тем, пока активно идут работы по реализации балтийского проекта споры вокруг него в Европе и США все еще продолжаются. Западные СМИ и политики никак не могут прийти к консенсусу, на каких условиях российский газопровод должен был запущен. Так, глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что это возможно, прежде всего, при обязательной координации действий с властями США. Среди других условий – поддержка Украины и ее экономики, причем с привлечением РФ, возможность в любой момент перекрыть трубу и допустить к ней ЕС, прочее.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Дуб
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СП-2 не бывать!
Если даже сейчас при недостроенном Северном потоке-2 российский президент Путин изгаляется как хочет, угрожает, запугивает, кошмарит, терроризирует Евросоюз и США шанажирует развязыванием Третьей мировой войны и применением ядерного оружия вплоть до полного уничтожения всего живого на Земле, то что будет потом когда Северный поток-2 будет достроен как того хочет Путин (ведь это его личный Путинский бизнес-проект, а сам Путин вот уже 20 лет корчит из себя супер бизнесмена), как он тогда начнёт ухмыляясь издеваться над жалкими и беспомощными Европейцами и Украиной?
А вот хрен тебе! всё будет, а хохлы без газа!
СП-2 не бывать!
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Если даже сейчас при недостроенном Северном потоке-2 российский президент Путин изгаляется как хочет, угрожает, запугивает, кошмарит, терроризирует Евросоюз и США шанажирует развязыванием Третьей мировой войны и применением ядерного оружия вплоть до полного уничтожения всего живого на Земле, то что будет потом когда Северный поток-2 будет достроен как того хочет Путин (ведь это его личный Путинский бизнес-проект, а сам Путин вот уже 20 лет корчит из себя супер бизнесмена), как он тогда начнёт ухмыляясь издеваться над жалкими и беспомощными Европейцами и Украиной?
Дуб
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гость
Дубобандера а ты давай на клык и шальвары спускай, в гитлерюгант посвещать будем.
На своего -то чё не разобравшись бросаться! Я и сам этому факту не рад!
гость
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Дубобандера а ты давай на клык и шальвары спускай, в гитлерюгант посвещать будем.
Дуб
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Дуб
Не спеши: радоваться: только сейчас посмотрел <цензура> "Akademik Cherskiy" стоит в бухте Висмара скорость- 0, курс- 0.
<цензура> -это нецензурно? Вы чё там с дуба рухнули?
Дуб
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Не спеши: радоваться: только сейчас посмотрел <цензура> "Akademik Cherskiy" стоит в бухте Висмара скорость- 0, курс- 0.
гость
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Каклобандера - попрыгаете и вздрочните в прыжке.
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