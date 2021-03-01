Из немецкого порта в сторону работ на газопроводе выходит "Академик Черский"

Модернизированный под достройку газопровода "Северный поток-2" трубоукладчик "Академик Черский" планирует к 5 марта отправится на морские работы. Об этом свидетельствуют данные навигационных порталов Vesselfinder и Myshiptracking.

На новый статус судна обратило внимание агентство EADaily. По прогнозу издания, трубоукладчик собирается именно к месту достройки "СП-2" в датских водах на Балтике.

В настоящее время "Черский", который все прошлое лето проходил модернизацию и дооборудование, а осенью участвовал в ходовых испытаниях, находится в Висмаре. Этот немецкий порт располагается примерно в 200 милях от точки, где сейчас идут работы по укладки труб газопровода. Пока их ведет баржа "Фортуна", которая ранее также стояла на приколе в Висмаре.

Существует предположение, что "Академик Черский" не мог до сих пор приступить к участию в проекте, поскольку не прошел сертификацию. Во время прохождения ходовых испытаний в октябре 2020-го Госдеп США успел ввести санкции против сертификации судов "СП-2". В результате наш трубоукладчик, возможно, опоздал с получением необходимых документов.

Сейчас "Фортуна" укладывает трубы на самом коротком недостроенном отрезке газопровода – более 40 км в датских водах и 13,9 – в немецких. "Академику Черскому" предстоит достроить примерно 80 км в водах двух стран.

Между тем, пока активно идут работы по реализации балтийского проекта споры вокруг него в Европе и США все еще продолжаются. Западные СМИ и политики никак не могут прийти к консенсусу, на каких условиях российский газопровод должен был запущен. Так, глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что это возможно, прежде всего, при обязательной координации действий с властями США. Среди других условий – поддержка Украины и ее экономики, причем с привлечением РФ, возможность в любой момент перекрыть трубу и допустить к ней ЕС, прочее.

