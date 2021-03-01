Большинство столичных сетей заправок подняли стоимость топлива

Стоимость бензина в России в декабре прошлого года постоянно росла на 5-10 копеек еженедельно. Однако в конце февраля произошел резкий скачок из-за сильного подорожания топлива. Соответствующее заявление сделали в Московской топливной ассоциации.

Согласно приведенным данным, за прошедшую неделю (с 24 февраля по 1 марта) цена на АИ-92 и АИ-95 выросла в цене в среднем на 11 копеек, превысив 44,4 и 49,2 рубля за литр соответственно.

АИ-98, в свою очередь, вырос за указанный промежуток времени на целых 17 копеек, достигнув стоимости в 55,7 рублей. Не стал исключением и дизель, средняя цена которого на заправках теперь остается в пределах 48,98 рубля.

Специалисты ассоциации уточнили, что за предыдущий недельный период с 15 по 24 число прошлого месяца средний рост топлива составлял лишь от 3 до 6 коп. Как отмечает источник, большая часть столичных сетей заправок увеличила стоимость бензина.

Исключением стали "Газпром нефть", а также "Лукойл" с "Глобалом", о чем говорится в статистике, приведенной на официальном портале ассоциации.

В январе сообщалось, что цена бензина на отечественных заправочных станциях в за неделю выросла на пять копеек. Как отметили в ЦДУ, среднее повышение стоимости всех нефтепродуктов коснулось всех российских регионов. Исключением не стал и дизель – летний увеличился в цене на 11 копеек.

Отметим, что в этом году с дефицитом топлива столкнулись жители Дальнего Востока. Так, в Хабаровском крае из-за дефицита топлива образовались многочасовые очереди на автозаправочных станциях.