В России резко выросли цены на бензин

В России резко выросли цены на бензин
Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look/www.globallookpress.com
Большинство столичных сетей заправок подняли стоимость топлива

Стоимость бензина в России в декабре прошлого года постоянно росла на 5-10 копеек еженедельно. Однако в конце февраля произошел резкий скачок из-за сильного подорожания топлива. Соответствующее заявление сделали в Московской топливной ассоциации.

Согласно приведенным данным, за прошедшую неделю (с 24 февраля по 1 марта) цена на АИ-92 и АИ-95 выросла в цене в среднем на 11 копеек, превысив 44,4 и 49,2 рубля за литр соответственно.

АИ-98, в свою очередь, вырос за указанный промежуток времени на целых 17 копеек, достигнув стоимости в 55,7 рублей. Не стал исключением и дизель, средняя цена которого на заправках теперь остается в пределах 48,98 рубля.

Специалисты ассоциации уточнили, что за предыдущий недельный период с 15 по 24 число прошлого месяца средний рост топлива составлял лишь от 3 до 6 коп. Как отмечает источник, большая часть столичных сетей заправок увеличила стоимость бензина.

Исключением стали "Газпром нефть", а также "Лукойл" с "Глобалом", о чем говорится в статистике, приведенной на официальном портале ассоциации.

В январе сообщалось, что цена бензина на отечественных заправочных станциях в за неделю выросла на пять копеек. Как отметили в ЦДУ, среднее повышение стоимости всех нефтепродуктов коснулось всех российских регионов. Исключением не стал и дизель – летний увеличился в цене на 11 копеек.

Отметим, что в этом году с дефицитом топлива столкнулись жители Дальнего Востока. Так, в Хабаровском крае из-за дефицита топлива образовались многочасовые очереди на автозаправочных станциях. 

Егор МАЛКОВ

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Александр
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Да, вот в этой части большие вопросы к Правительству. Частник автомобилист платит таможенный сбор, транспортный налог, акциз, утилизационный сбор. Не много ли? Не говоря о 13% подоходного с работника, 30% подоходного с предприятия, 20% НДС (зарплата уходит на покупки) = 63%. Нет, я за налоги, мне нравиться Российская армия и перемены в стране, но соляра по 51 рубль Карл! Это конкретный перебор.
Гость156228
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егорка ты дебил?
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