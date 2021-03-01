Вашингтон уступил Берлину в длительной борьбе за интересы

Польские медиа продолжают транслировать мнения западных аналитиков и экспертов, согласно которым Вашингтон уступил Германии в бессмысленных попытках сорвать строительство "Северного потока – 2". Вероятнее всего, трубопровод будет достроен, а его ввод в эксплуатацию уже стал лишь делом времени.

Тем не менее, пишет издание Myśl Polska, успех стал возможен благодаря действиям правительства Германии. К тому же отстаивавшего интересы американского газонефтяного сектора Дональда Трампа сменил демократ Джо Байден. В то же время отчеты СБУ утверждают, что "Северный поток – 2" будет завершен до 12 июня.

"Если это произойдет, вполне можно заключить, что воевавшая против российского газа Польша побеждена. И можно спросить: правильно ли вели эту войну польские власти?" – пишет обозреватель издания Станислав Левицкий.



В 1990-х годах Россия достигла соглашения об укладке "Ямала" через Польшу. В договоре также содержалось положение о строительстве "Ямала – 2" сразу же после введения первой нити. Однако польские власти назвали проект "диверсификацией поставок" энергоресурсов, отказавшись от трубопровода, и в итоге РФ проложила "Северный поток" через Балтийское море.

Варшава тут же принялась препятствовать строительству нити, связав проект с пактом Молотова-Риббентропа. Однако возмущения и мольбы не сыграли роли – на укладку согласились и Швеция, и Финляндия с Данией.

"Скандинавия проигнорировала интересы Польши и Украины. Власти не сделали из этого выводов, и ситуация повторилась при "Северном потоке – 2", – пишет Левицкий.

Таким образом, считает обозреватель, все усилия Варшавы сошли на нет – Польша не только не добилась желаемых интересов, лишившись многомиллиардного транзита, но и переоценила свои возможности, играя в роль "адвоката Украины", чья ГТС из-за скорой непригодности лишит ее источника своего оборонного бюджета.

Ранее сообщалось, что 5 марта "Академик Черский" возобновит работы по строительству "Северного потока – 2".