Германия выиграла у Байдена битву за "Северный поток - 2" - польские СМИ

Германия выиграла у Байдена битву за "Северный поток - 2" - польские СМИ
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Вашингтон уступил Берлину в длительной борьбе за интересы

Польские медиа продолжают транслировать мнения западных аналитиков и экспертов, согласно которым Вашингтон уступил Германии в бессмысленных попытках сорвать строительство "Северного потока – 2". Вероятнее всего, трубопровод будет достроен, а его ввод в эксплуатацию уже стал лишь делом времени.

Тем не менее, пишет издание Myśl Polska, успех стал возможен благодаря действиям правительства Германии. К тому же отстаивавшего интересы американского газонефтяного сектора Дональда Трампа сменил демократ Джо Байден. В то же время отчеты СБУ утверждают, что "Северный поток – 2" будет завершен до 12 июня.

"Если это произойдет, вполне можно заключить, что воевавшая против российского газа Польша побеждена. И можно спросить: правильно ли вели эту войну польские власти?" – пишет обозреватель издания Станислав Левицкий.

В 1990-х годах Россия достигла соглашения об укладке "Ямала" через Польшу. В договоре также содержалось положение о строительстве "Ямала – 2" сразу же после введения первой нити. Однако польские власти назвали проект "диверсификацией поставок" энергоресурсов, отказавшись от трубопровода, и в итоге РФ проложила "Северный поток" через Балтийское море.

Варшава тут же принялась препятствовать строительству нити, связав проект с пактом Молотова-Риббентропа. Однако возмущения и мольбы не сыграли роли – на укладку согласились и Швеция, и Финляндия с Данией.

"Скандинавия проигнорировала интересы Польши и Украины. Власти не сделали из этого выводов, и ситуация повторилась при "Северном потоке – 2", – пишет Левицкий.

Таким образом, считает обозреватель, все усилия Варшавы сошли на нет – Польша не только не добилась желаемых интересов, лишившись многомиллиардного транзита, но и переоценила свои возможности, играя в роль "адвоката Украины", чья ГТС из-за скорой непригодности лишит ее источника своего оборонного бюджета.

Ранее сообщалось, что 5 марта "Академик Черский" возобновит работы по строительству "Северного потока – 2".

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

В Кремле согласились со словами Байдена по Крыму

В 2014 году на полуострове произошли события, отвечающие нормам международного права

К достройке "Северного потока-2" приступает второй трубоукладчик - СМИ

Из немецкого порта в сторону работ на газопроводе выходит "Академик Черский"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей