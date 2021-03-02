В Киеве тщательно подготовились к запуску "Северного потока - 2"

В Киеве тщательно подготовились к запуску "Северного потока - 2"
Фото: Jens Buttner/dpa/www.globallookpress.com
Незалежная закачала российским газом все свои подземные хранилища

Хотя "Северный поток – 2" и будет запущен, Украине ничего не угрожает. Такое мнение выразил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Он похвалился, что его компания "борется против достройки" российского газопровода, и довольно успешно. Да и шансы у них "довольно неплохие при содействии США".

В то время как транзит голубого топлива идет через Незалежную, агрессия дорого обходится РФ, и вероятность ее полномасштабного вторжения уменьшается. Если же оно все-таки случится, есть угроза потерять большие газоносные площади на востоке Украины или в Полтавской области, однако на этот случай составлен план, сообщил Коболев в интервью "Украинской неделе".

Достойка "Северного потока – 2" и потеря из-за этого 15 -0 20 млрд кубометров газа ежегодно Украине не страшна, заверил глава "Нафтогаза". По его словам, в Незалежной закачали российским голубым топливом все подземные хранилища. Кроме того, в стране будут "иметь баланс энергоресурсов и получать их по справедливой цене за счет полной интеграции в европейскую газотранспортную систему".

И все же запуск газопровода приведет к потере Украиной не только доходов от транзита. Это грозит безопасности, указал Коболев, пишет RT.

Также Незалежная сильно зависит от импорта электроэнергии из Белоруссии. В случае прекращения поставок из этой страны, придется местами на Украине начнет выключаться свет, отметил он, передает "Общественная служба новостей".

Тем временем уже второй трубоукладчик приступает к достройке "Северного потока – 2". Судно "Академик Черский" к 5 марта отправится из немецкого порта на морские работы.

Ранее неоднократно утверждалось, что российский газопровод обязательно будет достроен. Германия наверняка убедит США в необходимости продолжать укладку труб, однако в их соглашение включат и определенные гарантии для Украины.  

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Мыкола Голожопоротько
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М
навозу,навозу побольше заготавливайте
ведь это основная ваша продукция
будите им и топить и газ добывать
вам ведь не привыкать свидомиты
не! В пуканы каждому скаклу провести трубу и за невыполнение нормы сажать как за сепаратизм!
гость
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Коболев дебил бандеровский, ты успешно только серешь в свои штаны, вместе с коллегами, каклоговноедами, которые тебя спасают.
М
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навозу,навозу побольше заготавливайте
ведь это основная ваша продукция
будите им и топить и газ добывать
вам ведь не привыкать свидомиты
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