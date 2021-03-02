Матвиенко предсказала судьбу доллара в России

Отказаться от американских денег не выйдет

Российская экономика продолжит использовать доллар в качестве платежного инструмента. При этом необходимо прикладывать усилия для того, чтобы снизить зависимость нашей страны от чужой валюты. Такого мнения придерживается спикер Совфеда Валентина Матвиенко.



Так председатель отреагировала на инициативу замглавы МИД РФ Сергея Рябкова уменьшить роль доллара в финансовых операциях, поясняет URA.RU.

Высокопоставленная госслужащая подчеркнула: не стоит и говорить о полном отказе от доллара, такая перспектива сейчас нереализуема. В беседе с журналистами РИА "Новости" Матвиенко однако отметила, что российские власти работают над тем, чтобы снизить зависимость нашей экономики от других валют.

Только за последние десятилетия инвестиции России в американские гособязательства уменьшились в три десятка раз. Кроме того, отечественные золотовалютные резервы в значительно меньшей степени зависят от американских денег, передает слова Матвиенко телеканал "360".

Спикер Совфеда добавила, что самостоятельность и независимость страны в сфере финансовых операций – залог сохранения суверенитета государства. Именно поэтому правительство бдительно следит за тем, чтобы баланс в этом вопросе не нарушался.

Матвиенко также обратила внимание на то, что жители России стали больше доверять целковому. Об этом говорит увеличение доли кредитов, взятых в нацвалюте.

Кстати, недавно эксперты рассказали, что ждет рубль в марте. Для российской валюты минувшая неделя завершилась крайне неблагоприятно.