Перебои со светом в Незалежной стали результатом комплекса проблем, от которых защищена РФ

Кризис с поставками электроэнергии, который случился на Украине, маловероятен для России. Об этом заявил директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим.

В соседней стране вокруг энергосистемы сложился целый комплекс проблем, который власти не смогли вовремя разрулить без последствий для потребителей.

"Помимо чисто технологических, еще какие-то другие проблемы, связанные с поставкой угля, и вообще сложная ситуация, в которой страна оказалась",

– отметил Сасим в комментарии РИА "Новости".

В феврале на Украине произошли аварии на двух ТЭС – Запорожской и Кураховской, в результате возник дефицит электроэнергии. Но и оставшиеся ТЭС столкнулись с проблемами – там не хватало угля. Потребителей Незалежной уже стали готовить к веерному отключению света и подаче тепла по графику.

На помощь Украине пришла Россия, от услуг которой Киев раньше отказывался, но на фоне энергетического кризиса возобновил сотрудничество. В рамках договора об аварийной взаимопомощи российский поставщик "Интер РАО" сразу поднял поставки электричества на Украину более чем вдвое. В марте поставки в Незалежную из РФ продолжились, хотя и в меньших объемах.

"С точки зрения надежности наша энергосистема выглядит более весомо. Кроме того, мы можем коллегам помогать в их сложной ситуации с помощью экспорта нашей электрической энергии",

– констатировал Сасим.

При этом экс-премьер Украины, лидер Батькивщины Юлия Тимошенко сочла импорт российской электроэнергии госизменой и потребовала разбирательства на уровне СБУ.

Ранее Финляндия усомнилась в надежности энергопоставок из России.