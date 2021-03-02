Россия стала лидером роста цен на продукты в Европе

Россия стала лидером роста цен на продукты в Европе
Фото: Леонид Павлюченко/Утро.ру
Росстат сравнил данные РФ и ЕС

За последний год продукты в России подорожали на 8,2%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат). При этом в Евросоюзе цены на продовольствие поднялись на 1,1%. То есть еда для россиян подорожала почти в 8 раз сильнее, чем для европейцев.

По данным Росстата, Россия вообще является лидером рейтинга роста цен на продукты питания в период с января 2020 г. по январь 2021 года по сравнению со странами Евросоюза.

При этом в ЕС за прошлый год сильнее всего подорожали фрукты, хлебобулочные изделия, крупы и мясо.

В России самый значительный рост цен отмечен на овощи – прибавка составила 17,5% (в ЕС в среднем плюс 0,2%); на фрукты: 13,5% в РФ и 3,3% в ЕС; на сладости, включая мед, – 13,7% в РФ и 0,3% в ЕС.

Кроме того, в ЕС на 0,5% упали цены на масло, тогда как в России оно подорожало на 11%.

Ранее россиян предупредили, что ценник на оливковое масло на отечественных прилавках может подскочить на 15%. В ответ производители подсолнечного масла обещали сдерживать рост цен как минимум до августа 2021 года. Ожидается также, что подорожает свинина, а стоимость говядины и мяса птицы останется на прежнем уровне.

По официальным данным, инфляция в России в 2020 г. составила 4,9%. Однако в ЦБ заметили ускорение роста цен в начале нового года.

Николай ВИКТОРОВ

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вата, примите поздравления от "отсталых пендосов" :))))))
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