На этом фоне падает и добыча углеводородов в РФ

Экспорт нефти из России в страны дальнего зарубежья в 2021 г. сократился на 21,6% по сравнению с январем-февралем 2020 года. Такие данные приводит Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Особенно значительное снижение поставок отмечалось в феврале 2021 г.: минус 25,2% от уровня февраля прошлого года. Всего с начала нового года Россия отправила в страны дальнего зарубежья 32,83 млн тонн нефти.

В то же время в страны ближнего зарубежья, а именно в Белоруссию, экспорт нефти в 2021 г. вырос на 232,7% и составил 2,36 млн тонн, передает "Интерфакс".

При этом добыча нефти и газового конденсата в текущем году так же снижается – минус 11,9% по сравнению с объемами января-февраля 2020 года.

Весной 2020 г. рынок нефти обвалился до отрицательных значений. Благодаря соглашению ОПЕК+ ситуацию удалось выправить. Сейчас цены на черное золото достигли уровня 60 долларов за баррель и идут дальше вверх. Аналитики видят в этом долгосрочную тенденцию. России это сулит сверхприбыль в казну. При этом растут и цены на бензин.