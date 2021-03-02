С валютой ЕС такое произошло впервые с 18 февраля

Евро потерял в цене, и заметно – 70 копеек. Таковы данные Московской межбанковской валютной биржи на 14:50 вторника,.

Денежная единица ЕС стоит меньше 89 рублей. Такое с нею произошло впервые с 18 февраля.

Ранее эксперты спрогнозировали курсы валют на март. По их мнению, доллар подорожает до 75 рубл., евро – до 95 рублей.

