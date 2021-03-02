Киев убаюкивает украинцев заявлениями по "Северному потоку-2" - эксперт

Киев убаюкивает украинцев заявлениями по "Северному потоку-2" - эксперт
Фото: Nord Stream AG/ via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Киев с запуском проекта столкнется с двумя глобальными проблемами

Заявления главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева о "готовности" Украины к запуску газопровода "Северный поток-2" направлены на внутреннее потребление, чтобы успокоить украинцев. Однако в реальности, в будущем киевский режим столкнется, как минимум, с двумя большими проблемами в связи с функционированием российской трубы. Такой прогноз дал эксперт Финансового университета, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Первая беда, которая ожидает Незалежную, давно известна, озвучена и не представляет никакого секрета – соборная потеряет доходы от уменьшения объемов транзита российского газа. Но это не случится прямо с началом работы "СП-2", поскольку в конце 2019 г. Москва и Киев при посредничестве Брюсселя смогли подписать пятилетний контракт на перекачку нашего сырья через Украину.

"Поэтому запуск "Северного потока-2" еще четыре года не приведет к уменьшению доходов", – цитирует  РИА "Новости" специалиста.

Другая проблема Незалежной имеет отношение к "виртуальному реверсу". Юшков напомнил, что таким образом украинская сторона получает газ из России, однако он по документам значится как европейский, т.е. Киев покупает голубое топливо у трейдеров Старого света, а те  – у "Газпрома". Подобная схема станет невозможной с остановкой транзита, а физически качать сырье из Европы на Украину будет затратно, подчеркнул эксперт.

Ранее сегодня пан Коболев в очередной раз похвастался, как успешно киевский режим борется против нашего проекта, заручился поддержкой Вашингтона и заявил, что страна готова к запуску "Северного потока-2".

Накануне мы писали, что в сторону точки укладки труб на датском участке газопровода на Балтике к 5 марта должно подойти второе судно для участия в достройке проекта. Это приснопамятный "Академик Черский", о котором так много сообщалось в прошлом году, но которое так до сих пор и не включившееся в процесс.

В настоящий момент на достройке трудится баржа "Фортуна". Из 2 460 км газопровода уже уложено более 2 300 км – 94% от общей протяженности проекта. Осталось уложить 120 км в водах Дании и свыше 28 км – в немецкой акватории.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

крым наш
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чё каклы притихли?
Гость149494
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В незалежной первоочередная задача все поля срочно засеять горохом и фасолью для снабжения газом страны в зимний период, а вторая оклеить гривнами сортиры для утепления и улучшения интерьера.
гость
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Пизъец приходит не заметно, хоть виден был издалека.
Гость149840
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Проблемы скота никого не интересуют!
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