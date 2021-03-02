Инициатива одного из сенаторов не содержит нормы, из каких источников брать средства

В российском правительстве отказались поддерживать инициативу о снижении возраста выхода на пенсию по старости. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проект отрицательного заключения членов кабмина.

"Необходимость внесения в пенсионное законодательство предлагаемых изменений не подтверждается статистическими данными", – говорится в документе.

Согласно финансовым расчетам, реализация законопроекта потребует дополнительных расходов из федбюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ. Инициатива не содержит норм, которые должны определить источники и порядок "исполнения нового вида расходных обязательств", а это нарушает требования 83 статьи Бюджетного кодекса России.

Также в правительстве полагают, что поэтапное повышение пенсионного возраста "в долгосрочной перспективе позволит создать устойчивую финансовую основу для систематической индексации пенсий темпами, опережающими инфляцию".

Автором инициативы является сенатор от Орловской области Василий Иконников, передает издание URA.RU. Законопроект предусматривает снижение пенсионного возраста по старости для мужчин с 65 до 61 года и женщин с 60 лет до 56 лет, соответственно.

Накануне стало известно, что в скором времени в России могут изменить пенсионный стаж, благодаря чему у некоторых граждан появится возможность уйти на заслуженный отдых раньше. В данном случае речь идет о включении в общий рабочий стаж срока несения воинской службы по призыву.

