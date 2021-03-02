Соглашение Москвы и Минска рискует может оставить ряд государств без прибыли

Выделение квот для Белоруссии российской стороной на водные ресурсы в своей исключительной экономической зоне было принято в конце февраля в рамках протокола межгосударственной комиссии в рыбнохозяйственной отрасли. Москва предоставила Минску квоты на текущий год, учитывая "исторический промысел" республики в предыдущее время.

Согласно приведенным данным, ряд субъектов республики по итогам принятого решения получили право на добычу свыше пяти тысяч тонн трески и более 1800 тонн пикши.

Также Россия предоставила квоты на 800 тонн шпрота, о чем сообщал белорусский Минсельхоз.

Как пишут СМИ, из-за выделенных российской стороной квот прибалтийским государствам грозят серьезные убытки. В 2014 году Прибалтика приняла санкционные меры в отношении РФ. Кремль не остался в долгу, отказавшись от полюбившихся многим россиянам европейских шпрот. Тем не менее, выпуск продукции в России был довольно быстро освоен.

Не так давно санкции Прибалтики коснулись и самой Белоруссии, которая не имеет выхода к морю. В итоге РФ выделила Минску квоты на рыбный промысел в своей ИЭЗ.

Фактически Белоруссия получает возможность выпуска шпрот собственного производства, что лишает Прибалтику части внешнего рынка. Учитывая и лишение доходов из-за отказа Белоруссии от транзита грузов через граничащие с ней страны, морские порты Восточной Европы могут обанкротиться, передает РИА "ФАН".

Ранее глава Минфина Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что РФ перечислит республике 500 млн долларов в первой половине 2021 года.



