"Шпротные" квоты для Белоруссии от России грозят Прибалтике убытками

"Шпротные" квоты для Белоруссии от России грозят Прибалтике убытками
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соглашение Москвы и Минска рискует может оставить ряд государств без прибыли

Выделение квот для Белоруссии российской стороной на водные ресурсы в своей исключительной экономической зоне было принято в конце февраля в рамках протокола межгосударственной комиссии в рыбнохозяйственной отрасли. Москва предоставила Минску квоты на текущий год, учитывая "исторический промысел" республики в предыдущее время.

Согласно приведенным данным, ряд субъектов республики по итогам принятого решения получили право на добычу свыше пяти тысяч тонн трески и более 1800 тонн пикши. 

Также Россия предоставила квоты на 800 тонн шпрота, о чем сообщал белорусский Минсельхоз.

Как пишут СМИ, из-за выделенных российской стороной квот прибалтийским государствам грозят серьезные убытки. В 2014 году Прибалтика приняла санкционные меры в отношении РФ. Кремль не остался в долгу, отказавшись от полюбившихся многим россиянам европейских шпрот. Тем не менее, выпуск продукции в России был довольно быстро освоен.

Не так давно санкции Прибалтики коснулись и самой Белоруссии, которая не имеет выхода к морю. В итоге РФ выделила Минску квоты на рыбный промысел в своей ИЭЗ.

Фактически Белоруссия получает возможность выпуска шпрот собственного производства, что лишает Прибалтику части внешнего рынка. Учитывая и лишение доходов из-за отказа Белоруссии от транзита грузов через граничащие с ней страны, морские порты Восточной Европы могут обанкротиться, передает РИА "ФАН".

Ранее глава Минфина Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что РФ перечислит республике 500 млн долларов в первой половине 2021 года.


Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость156360
Пожаловаться Ответить
Гость157090
Аффтор - не русский, что ли? "Соглашение Москвы и Минска рискует может оставить ряд государств без прибыли" ???
ага. татарин чтоли. или чуваш какой.
Гость157090
Пожаловаться Ответить
Аффтор - не русский, что ли? "Соглашение Москвы и Минска рискует может оставить ряд государств без прибыли" ???
1
новости партнеров

Лавров сообщил об ответе на новые санкции против России

Реакция РФ последует незамедлительно

Уже написал заявление: Жириновский раскрыл подробности ухода

Политик готов уступить свой пост главы партии, как только созреет достойный кандидат

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей