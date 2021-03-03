Протест Литвы по БелАЭС останется без поддержки в Европе

Прибалтика не сможет отказаться от поставок российской и белорусской электроэнергии

Литва может сколько угодно заявлять о бойкоте Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) и электроэнергии из России, но на деле она продолжит пользоваться электричеством российского и белорусского производства. Об этом заявил эксперт по энергетике Борис Марцинкевич.

"Энергетический рынок Прибалтики действует в рамках энергобиржи Nord Pool со столицей в Норвегии. Это европейская энергетическая биржа, (…) в ее составе действуют объединенные энергетические системы 14 европейских государств",

– пояснил эксперт в комментарии Baltnews, уточнив, что в Nord Pool входит в том числе вся Скандинавия и Прибалтика.

С 2015 года Москва и Минск поставляют свою электроэнергию в Прибалтику также по правилам Nord Pool. И если от прямых контрактов с ними Вильнюс может просто отказаться, то запретить, например, "ИнтерРАО" сотрудничать с энергобиржей возможно лишь одним способом – добиться, чтобы российскую компанию исключили из участников биржи.

"Договариваться об этом Литве необходимо не с Латвией и не с Эстонией, а с руководством энергетической биржи Nord Pool. То есть письма писать надо в город Осло, а отнюдь не в Таллин и не в Ригу",

– указал Марцинкевич.

Другой вариант – самой Литве отказаться от Nord Pool – тоже не проходит, поскольку поставки энергии из Швеции по энергокабелю NordBalt по дну Балтийского моря опять же идут по правилам Nord Pool. Да и с Латвией, которая покупает электричество у РФ, у Литвы есть общая линия электропередачи. Соответственно, по ней течет вражеский ток, и тут нужно либо рубить провода, либо смириться.

Ранее Литва отказалась от поставок электроэнергии с БелАЭС и обиделась на соседей, которые отказались участвовать в энергетической бойкоте. С ее оценкой геополитических рисков согласились не все.