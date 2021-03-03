Новые санкции США могут затронуть всех налогоплательщиков в России

В июне должна последовать вторая часть американских мер

Меры, введенные накануне США в отношении России, можно считать мягкими. В черный список попали лишь несколько российских силовиков и НИИ, но не бизнесмены и частные предприятия. Однако это только первый этап, уже летом все может стать гораздо хуже.

Американский закон CBW Act от 1991 года предусматривает меры наказания для стран, обвиняемых в использовании химоружия. Это запрет на поставки военных технологий, на выделение кредитов и т.п.

Затем наказанной стране дается 90 дней на исправление: от нее требуется признать вину, прекратить незаконную деятельность и пустить международных инспекторов для контроля. Если эти условия не выполнены, Белый дом приступает ко второму этапу санкций. Здесь предусмотрен запрет на кредитование госструктур страны-нарушителя американскими банками, уточняет The Bell. То есть по решению президента США может быть введен полный запрет на работу с российским госдолгом.

Проблема в том, что правительство РФ запланировало на 2021 г. увеличение объема заимствований на 3,8 трлн рублей, в том числе за счет продажи облигаций федерального займа (ОФЗ) для покрытия дефицита бюджета, возникшего из-за коронавирусного кризиса.

"Расширение санкций в отношении российского госдолга (…) будет плохой новостью не только для Михаила Мишустина, но и для налогоплательщиков. Ведь деньги, которые не удастся получить за счет размещений ОФЗ, придется искать где-то еще", – говорится в статье.

США и ЕС ввели накануне санкции из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже высказалась, зачем Западу нужна эта "борьба с ветряными мельницами". Оценку этим мерам дали и в Кремле.