Новые санкции США могут затронуть всех налогоплательщиков в России

Новые санкции США могут затронуть всех налогоплательщиков в России
Фото: Alex Edelman/The Photo Access/www.globallookpress.com
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В июне должна последовать вторая часть американских мер

Меры, введенные накануне США в отношении России, можно считать мягкими. В черный список попали лишь несколько российских силовиков и НИИ, но не бизнесмены и частные предприятия. Однако это только первый этап, уже летом все может стать гораздо хуже.

Американский закон CBW Act от 1991 года предусматривает меры наказания для стран, обвиняемых в использовании химоружия. Это запрет на поставки военных технологий, на выделение кредитов и т.п.

Затем наказанной стране дается 90 дней на исправление: от нее требуется признать вину, прекратить незаконную деятельность и пустить международных инспекторов для контроля. Если эти условия не выполнены, Белый дом приступает ко второму этапу санкций. Здесь предусмотрен запрет на кредитование госструктур страны-нарушителя американскими банками, уточняет The Bell. То есть по решению президента США может быть введен полный запрет на работу с российским госдолгом.

Проблема в том, что правительство РФ запланировало на 2021 г. увеличение объема заимствований на 3,8 трлн рублей, в том числе за счет продажи облигаций федерального займа (ОФЗ) для покрытия дефицита бюджета, возникшего из-за коронавирусного кризиса.

"Расширение санкций в отношении российского госдолга (…) будет плохой новостью не только для Михаила Мишустина, но и для налогоплательщиков. Ведь деньги, которые не удастся получить за счет размещений ОФЗ, придется искать где-то еще", – говорится в статье.

США и ЕС ввели накануне санкции из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже высказалась, зачем Западу нужна эта "борьба с ветряными мельницами". Оценку этим мерам дали и в Кремле.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Басы, мани, деньги - сила, фуйловирусу могила
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Займы то понятно, ну а внешний долг России в $500 млрд откуда взялся. Неужели еще за Катькин долг, который она брала у Голландии не рассчитались. В казне полно золота зачем России влезать в долги.
Гость157589
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Правительству нужно лучше думать наперёд, что делать, чтобы экономика России опиралась больше на собственные возможности. Ведь Запад подприжал раньше в поставке технологий и спец. товаров. Плохо? Плохо потому, что надеялись на дядю. А когда приперло, то и свои технологии проявились, причем по оружию лучшие в мире, и экономика, особенно сельское хозяйство стало зарабатывать больше, чем продажа оружия и много чего ещё. Вывод один: опираться больше нужно на свои силы и тогда никакие санкции страшны не будут. Влад.
Гость157309
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Пусть Нахальный платит и сидит до конца жизни!!!
гость
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Правительству придется думать, в остальном, пендосы идут на хъй вместе со своими санкциями, ответить надо им.
Гость149377
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ой прям боимся мы тут все, не как не поймут уже что Росси пофиг на Ваши санкции
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