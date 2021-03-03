Инвесторы начинают более здраво оценивать влияние политики на экономику России

В 2021 г. пара доллар – рубль станет более сбалансированной, американская валюта подешевеет до 65-67 рублей. Такой прогноз дал руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев.

По его оценке, российский рынок акций из-за санкций Запада недооценен на 50-100%. Но инвесторы начинают сознавать, что иностранные политики не имеют решающего влияния на Россию: ее экономика не разрушена, крупные компании не объявляют дефолт.

При этом рынок акций России зависим от рынка нефти, а спрос на сырье сейчас увеличивается.

"Нефть – это торговый и платежный баланс. (…) Драйверами роста российских акций являются восстановление роста после пандемии, окончание торговых войн, ультрамягкая денежная политика ЦБ",

– приводит РИА ФАН слова аналитика. Таким образом, нефть в обозримой перспективе может подорожать до 100 долларов за баррель, рубль укрепится, привлекательность российских ценных бумаг повысится.

Примечательно, что курс валют не отреагировал на санкции, которые накануне ввели в отношении РФ Евросоюз и США. В 14:20 мск на Московской бирже доллар опустился до 73,68 руб., евро – 89,02 рубля.

Ранее о перспективах рынка нефти рассказал глава правления банка "Фридом Финанс" Геннадий Салыч.