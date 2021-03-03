Курс доллара движется к 65 рублям - эксперт

Курс доллара движется к 65 рублям - эксперт
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Инвесторы начинают более здраво оценивать влияние политики на экономику России

В 2021 г. пара доллар – рубль станет более сбалансированной, американская валюта подешевеет до 65-67 рублей. Такой прогноз дал руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев.

По его оценке, российский рынок акций из-за санкций Запада недооценен на 50-100%. Но инвесторы начинают сознавать, что иностранные политики не имеют решающего влияния на Россию: ее экономика не разрушена, крупные компании не объявляют дефолт.

При этом рынок акций России зависим от рынка нефти, а спрос на сырье сейчас увеличивается.

"Нефть – это торговый и платежный баланс. (…) Драйверами роста российских акций являются восстановление роста после пандемии, окончание торговых войн, ультрамягкая денежная политика ЦБ",

– приводит РИА ФАН слова аналитика. Таким образом, нефть в обозримой перспективе может подорожать до 100 долларов за баррель, рубль укрепится, привлекательность российских ценных бумаг повысится.

Примечательно, что курс валют не отреагировал на санкции, которые накануне ввели в отношении РФ Евросоюз и США. В 14:20 мск на Московской бирже доллар опустился до 73,68 руб., евро – 89,02 рубля.

Ранее о перспективах рынка нефти рассказал глава правления банка "Фридом Финанс" Геннадий Салыч.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость157633
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Гость156360
ахахахахахаха ! после второго пакета наших санкций "живые позавидуют мертвым" в раше
Вот именно: хахаха
Чем нам только не грозили последние 8 лет за то, что дали по морде пиндоско-фашисткой хунте сначала в Крыму, потом в Сирии. Ну и что? Погрозили, ввели санкции и сами же утерлись своими соплями. Раньше жрали синтетическую курятину из пиндосии, теперь едим свою нормальную да еще экспортируем продукты зарубеж. Потихоньку восстанавливаем, то что уничтожала пиндоская банда в эпоху ельцина.
Сейчас грозят санкциями - и что? Последние санкции просто смех - запретили то, что российским законодательством и так запрещено. А пугали то как, вах вах вах . Ну очень страшные клоуны!
Гость152715
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Гость152718
удивительное дело, рашковане - вам не кажется ?
доллар дешевеет а цены у вас как наш Falcon9 стремятся в космос.
может вас кто то ... ммм .. обманывает а ?
че так возбудилась, кастрюлька, подгораешь чтоль? )
Гость152718
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удивительное дело, рашковане - вам не кажется ?
доллар дешевеет а цены у вас как наш Falcon9 стремятся в космос.
может вас кто то ... ммм .. обманывает а ?
Гость156360
Пожаловаться Ответить
ахахахахахаха ! после второго пакета наших санкций "живые позавидуют мертвым" в раше
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