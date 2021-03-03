Интересы Америки требуют ликвидировать проект

Вашингтону необходимо продолжить усиленное давление на "Северный поток-2". В этом вопросе не стоит придерживаться "публичной вежливости" в отношениях с Берлином.



Такое мнение выразил автор американского журнала National Interest. В своей статье он призывает власти США прекратить любезничать с Германией и наконец разделаться с российским газопроводом.

Подчеркивается, что нужно с силой воздействовать на участвующие в реализации проекта европейские компании. Так как строительство трубопровода напрямую затрагивает интересы Америки, действовать нужно жестко: время политических реверансов закончилось.

Автор публикации также отмечает, что европейские государства оказывают серьезную поддержку России, а это значит Кремль имеет огромное влияние в этом регионе. Сила Москвы заключается в зависимости Европы от голубого топлива. Такое положение дел не устраивает Америку. Если страна не хочет совершить "историческую ошибку", она должна поставить крест на "Северном потоке".

К слову, недавно в польской прессе писали, что Германия выиграла у американского лидера Джо Байдена битву за российский трубопровод. Поляки убеждены, что Вашингтон все же уступил Берлину в длительной борьбе за интересы.