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Вашингтону необходимо продолжить
усиленное давление на "Северный поток-2". В этом вопросе не стоит придерживаться
"публичной вежливости" в отношениях с Берлином.
Такое мнение выразил автор американского журнала National Interest. В своей статье он призывает власти США прекратить любезничать с Германией и наконец разделаться с российским газопроводом.
Подчеркивается, что нужно с силой воздействовать на участвующие в реализации проекта европейские компании. Так как строительство трубопровода напрямую затрагивает интересы Америки, действовать нужно жестко: время политических реверансов закончилось.
Автор публикации также отмечает, что европейские государства оказывают серьезную поддержку России, а это значит Кремль имеет огромное влияние в этом регионе. Сила Москвы заключается в зависимости Европы от голубого топлива. Такое положение дел не устраивает Америку. Если страна не хочет совершить "историческую ошибку", она должна поставить крест на "Северном потоке".
К слову, недавно в польской прессе писали, что Германия выиграла у американского лидера Джо Байдена битву за российский трубопровод. Поляки убеждены, что Вашингтон все же уступил Берлину в длительной борьбе за интересы.
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