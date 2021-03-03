У Незалежной нет такого надежного источника доходов, каковым является транспортировка в Европу сырья из РФ

Российская Федерация была и остается спонсором Украины, и прекращение транзита нашего газа через ГТСУ опустошит украинскую государственную кубышку. Об этом заявил член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты РФ Рустам Танкаев.

Так он прокомментировал вчерашнее утверждение главы "Нафтогаза" Андрея Коболева о готовности Незалежной к запуску "Северного потока-2", после чего перекачка российского сырья по советской трубе "Уренгой-Помары-Ужгород" может остановиться. Топ-чиновник заверил сограждан, что киевскому режиму Запад не даст пропасть, но признал будущие проблемы с бюджетом страны.

Сегодня эту старую-новую истину подтвердил украинский политик, экс-министр экономики соборной, президент "Центра рыночных реформ" Владимир Лановой. В интервью телеграм-каналу "Радиоточка НСН" он сказал, что потери от запуска балтийского газопровода для Киева составят $3 млрд. Правда, считает экономист, данный ущерб не станет критичным для страны, поскольку эти деньги "утопают в "бодяжке" "Нафтогаза"", в котором "ничего не поймешь – где у них доходы, где у них расходы".

С подобной цифрой потерь согласился и Танкаев, хотя и признал, что точно подсчитать их сложно, т.к. объемы транзита из года в год разные.

"Можно полагать, что Киев имеет от $2 до $3 млрд в год. Может ли Украина быть готова к потере этих сумм? Нет. Ну разве что как старушка, которая легла и мысленно приготовилась отойти в мир иной", – цитирует эксперта "Комсомольская правда".

По его мнению, украинские власти не смогут найти другие такие источники, чтобы закрыть дыру в бюджете в будущем. Промышленность в ее нынешнем состоянии на это не способна, западные подачки "ничтожны" по отношению к тем нуждам, которые необходимо удовлетворять. Самостоятельно киевский режим не в состоянии поддерживать экономику страны, полагает Танкаев.

"Деньги от транзита были едва ли не единственным стабильным, постоянным источником пополнения украинского бюджета... Мы всегда Украину спонсировали. Для России она источником дохода не была никогда", – констатировал специалист.

Также он добавил, что газотранспортная система Незалежной безумно изношена и ей место уже в музее культуры прошлого века. Никто в мире особо не рвется помогать соборной в поставках нового оборудования и модернизации старого, а Россию постмайданные деятели к советской ГТС уже не хотят допускать, чем демонстрируют, что "морально готовы к самоуничтожению", резюмировал экономист.

Напомним, накануне другой наш эксперт, аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что пан Коболев словами о готовности Киева к прекращению транзита российского газа просто пытается успокоить соотечественников. Он определил две глобальные проблемы, возникающие у Незалежной после старта "СП-2".

