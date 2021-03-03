Соратница Байдена пообещала сделать все возможное для срыва "Северного потока - 2"

Соратница Байдена пообещала сделать все возможное для срыва "Северного потока - 2"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Политик напомнила, что дискредитация проекта остается одним из важнейших приоритетов Вашингтона

Представитель Демократической партии, кандидат на пост заместителя государственного секретаря Соединенных Штатов Венди Шерман заявила, что сделает все возможное для срыва строительства "Северного потока – 2". Соответствующее заявление политик сделала сегодня, 3 марта, в ходе слушаний в профильном комитете сената.

Так, Шерман уточнила, что намерена предпринять все возможное для дальнейшей дискредитации проекта по укладке газовой нити.

Однако, добавила политик, соответствующее решение невозможно принять на основании единоличного решения.

"Но могу заверить, что сделаю все, что в моих силах, для гарантий того, чтобы "Северный поток – 2" не смог продвинуться вперед", – заявила Шерман, выступая на слушаниях по своей кандидатуре на пост замглавы госсекретаря.

Американский политик также добавила, что, по ее словам, администрация Белого дома осознает приоритет и важность проблемы "Северного потока – 2". По этой причине, уверена Шерман, команда президента Джо Байдена предпримет все усилия, направленные на срыв проекта, пишет РИА "Новости".

В феврале член комитета сената по международным отношениям Джим Риш заявил, что администрация Соединенных Штатов направила Конгрессу доклад о санкциях против проекта "Северный поток – 2". В "черном списке" фигурируют названия двух российских организаций, оказывающих услуги по укладке труб для газопровода.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость151691
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Гость149494
Эк как пиндосню корежит-то славно, а головой об стену Шерман чтобы обещание более солидно выглядело? Правильно делаем, почаще этой гнилой америке надо на яйца наступать чтобы знала что ее место у параши и не лезла в чужие дела. В конечном итоге пострадают как всегда шестерки америки, приебалты, укрорейх, поленья и остальная гоп компания.
Раздался голос из паРаши!
Гость156360
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Гость149494
Эк как пиндосню корежит-то славно, а головой об стену Шерман чтобы обещание более солидно выглядело? Правильно делаем, почаще этой гнилой америке надо на яйца наступать чтобы знала что ее место у параши и не лезла в чужие дела. В конечном итоге пострадают как всегда шестерки америки, приебалты, укрорейх, поленья и остальная гоп компания.
пока у параши традиционно валяется пьяная, вонючая россия
Гость156360
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Гость149494
Эк как пиндосню корежит-то славно, а головой об стену Шерман чтобы обещание более солидно выглядело? Правильно делаем, почаще этой гнилой америке надо на яйца наступать чтобы знала что ее место у параши и не лезла в чужие дела. В конечном итоге пострадают как всегда шестерки америки, приебалты, укрорейх, поленья и остальная гоп компания.
из вас наступальщики как из govna пуля.
у вас годол на носу.
наступальщики они :)))
Гость149494
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Эк как пиндосню корежит-то славно, а головой об стену Шерман чтобы обещание более солидно выглядело? Правильно делаем, почаще этой гнилой америке надо на яйца наступать чтобы знала что ее место у параши и не лезла в чужие дела. В конечном итоге пострадают как всегда шестерки америки, приебалты, укрорейх, поленья и остальная гоп компания.
Гость156360
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вооот. вата, видите как все складывается удачно.
вы потратите бабло, уложите его на дно моря а вас завернут и выкинут.
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