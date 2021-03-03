Политик напомнила, что дискредитация проекта остается одним из важнейших приоритетов Вашингтона

Представитель Демократической партии, кандидат на пост заместителя государственного секретаря Соединенных Штатов Венди Шерман заявила, что сделает все возможное для срыва строительства "Северного потока – 2". Соответствующее заявление политик сделала сегодня, 3 марта, в ходе слушаний в профильном комитете сената.

Так, Шерман уточнила, что намерена предпринять все возможное для дальнейшей дискредитации проекта по укладке газовой нити.

Однако, добавила политик, соответствующее решение невозможно принять на основании единоличного решения.

"Но могу заверить, что сделаю все, что в моих силах, для гарантий того, чтобы "Северный поток – 2" не смог продвинуться вперед", – заявила Шерман, выступая на слушаниях по своей кандидатуре на пост замглавы госсекретаря.

Американский политик также добавила, что, по ее словам, администрация Белого дома осознает приоритет и важность проблемы "Северного потока – 2". По этой причине, уверена Шерман, команда президента Джо Байдена предпримет все усилия, направленные на срыв проекта, пишет РИА "Новости".

В феврале член комитета сената по международным отношениям Джим Риш заявил, что администрация Соединенных Штатов направила Конгрессу доклад о санкциях против проекта "Северный поток – 2". В "черном списке" фигурируют названия двух российских организаций, оказывающих услуги по укладке труб для газопровода.