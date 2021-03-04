В России задумались о новом налоге

Деньги пойдут на развитие IT-отрасли в стране

В России может появиться "цифровой налог" для IT-индустрии. Его введение обсуждали на днях представители отрасли на встрече с вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

Как стало известно "Ведомостям", речь идет о том, чтобы зарубежные компании, типа Google, платили дополнительную сумму за то, что используют данные о российских граждан, изучают поведение людей в Сети и дают рекламу на территории нашей страны. 

Как уточняет RT, ожидается, что собранные средства пойдут на развитие IT-отрасли.

Будет ли в России новый налог, власти должны решить до середины 2021 года. Однако пока соответствующего проекта закона от Минцифры еще не поступало. 

Полина ИВАНОВА

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