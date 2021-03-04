Производителям не хватает инкубационных яиц

Россиян может ждать новое потрясение. Отечественные производители всерьез задумались над сокращением выпуска мяса птицы. Чем это грозит: резким ростом цен на курятину или дефицитом этого продукта, пока не ясно.



Причиной заметного ухудшения ситуации на птицефабриках стало существенное сокращение количества инкубационных яиц. Из-за этого стоимость на данный вид товара взлетела. В сентябре прошлого года одно такое яйцо можно было купить за 17 рублей, а теперь оно стоит дороже 30 рублей за штуку. Такие цены стали не по карману многим профильным компаниям.

По данным издания "Коммерсантъ", на этом фоне ряд птицефабрик рассматривает возможность сокращения выпуска курятины. Речь идет о компаниях, которые обеспечивают порядка 20% этого продукта на российском рынке. В большинстве случаев это предприятия, которые не имеют собственные репродукторы и вынуждены покупать импортные инкубационные яйца.

Кстати, недавно стало известно, что из-за сокращения урожая в России подскочат цены на оливковое масло. По некоторым данным, стоимость увеличится на 15%.