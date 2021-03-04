В России наметился дефицит курятины

В России наметился дефицит курятины
Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press/www.globallookpress.com
Производителям не хватает инкубационных яиц

Россиян может ждать новое потрясение. Отечественные производители всерьез задумались над сокращением выпуска мяса птицы. Чем это грозит: резким ростом цен на курятину или дефицитом этого продукта, пока не ясно.

Причиной заметного ухудшения ситуации на птицефабриках стало существенное сокращение количества инкубационных яиц. Из-за этого стоимость на данный вид товара взлетела. В сентябре прошлого года одно такое яйцо можно было купить за 17 рублей, а теперь оно стоит дороже 30 рублей за штуку. Такие цены стали не по карману многим профильным компаниям.

По данным издания "Коммерсантъ", на этом фоне ряд птицефабрик рассматривает возможность сокращения выпуска курятины. Речь идет о компаниях, которые обеспечивают порядка 20% этого продукта на российском рынке. В большинстве случаев это предприятия, которые не имеют собственные репродукторы и вынуждены покупать импортные инкубационные яйца.

Кстати, недавно стало известно, что из-за сокращения урожая в России подскочат цены на оливковое масло. По некоторым данным, стоимость увеличится на 15%.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

гость
Пожаловаться Ответить
Будет дефицит свинины будем восполнять за счет бандеры, их там дохъя, всем хватит :-)
Алексей
Пожаловаться Ответить
"из-за сокращения урожая в России подскочат цены на оливковое масло" - это с какаих пор в России стали расти оливковые деревья?
Гость158147
Пожаловаться Ответить
Опять "невидимая рука" рынка мешает спокойно жить россиянам. Может пора восстанавливать государственное регулирование критически важных отраслей? А "руку" отсечь <цензура>....й?
1
новости партнеров

Вашингтон озвучил единственное условие для Москвы избежать новых санкций

США хотят разобраться с химическим оружием

Россиянам подсказали способ увеличить пенсию до 50 тысяч рублей

Секрет заключается в формировании накопительной части выплат

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей