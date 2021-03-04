Чем обернется для россиян обвал доллара – ответ эксперта

Чем обернется для россиян обвал доллара – ответ эксперта
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Перемены на финансовом рынке могут серьезно изменить жизнь в России

Многие россияне спят и видят, когда же доллар наконец обрушится. Устоявшуюся положительную оценку подобного развития событий поддержал экономист Вячеслав Бобков. По его словам, при таком сценарии в России перестанут расти цены на продукты.

Эксперт пояснил, что падение курса американской валюты приведет к значительному укреплению рубля. Когда целковый станет более весомой валютой, стоимость на продовольствие в стране зафиксируется.

Однако его коллега финансист Андрей Марголин считает, что падение доллара может ударить по бюджету страны. Дело в том, что в таком случае долларовая выручка за экспорт принесет в казну меньше рублей. Впрочем, в то же время импорт будет обходиться дешевле.

В свою очередь, экономист Руслан Гринберг в беседе с журналистами URA.RU заявил, что обрушение доллара действительно приведет к снижению общего уровня цен в России. Однако, по мнению эксперта, рассчитывать на такое не приходится из-за грядущего усиления санкционного давления на нашу страну.

Кстати, недавно эксперт Александр Разуваев спрогнозировал, что в текущем году американская валюта подешевеет до 65-67 рублей.

Ольга ФЕДОРОВА

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