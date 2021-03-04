Соинвестор "Северного потока-2" допустил срыв проекта

Потраченные на строительство деньги могут не вернуться

Германская Uniper может потерять деньги, вложенные в строительство газопровода "Северный поток-2". Об этот говорится в финансовом отчете компании.

По оценке ее экспертов, проект может остаться незавершенным, в результате инвестиции попросту не вернутся.

"Главным риском для завершения проекта являются действующие и потенциальные санкции США",

– уточняют в Uniper. В компании указывают, что сейчас рестрикции США затрагивают трубоукладочные судна и их владельцев. Однако действия американской стороны непредсказуемы, поэтому нельзя исключать того, что США распространят свои санкции и на инвесторов, финансировавших проект, в том числе на Uniper.

При этом немецкий соинвестор "Северного потока-2" рассчитывает, что проект будет реализован.

Расходы на строительство газопровода несут "Газпром" и пять европейских партнеров. Проектная стоимость составляет €9,5 млрд, половину суммы поровну делят европейские инвесторы – германские Uniper и Wintershall Dea, французская Engie, британо-нидерландская Shell и австрийская OMV. Вторую половину финансирования проекта обеспечивает российский "Газпром".

Ранее сообщалось, что из-за американских санкций "Северный поток-2" подорожает на 1 миллиард.