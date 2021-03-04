Подключение второго судна ускорит процесс

Российский трубоукладчик "Академик Черский" будет задействован на строительстве датского участка газопровода "Северный поток-2". Эту информацию в четверг, 4 марта, подтвердило агентство по мореплаванию в Дании.

Ранее сообщалось, что "Черский" покинул немецкий порт Висмар и двинулся в сторону баржи "Фортуна", которая прокладывает трубы "Северного потока-2" по дну Балтийского моря. Теперь представители Дании подтвердили, то "Черский" "присоединится" к стройке, передает "Финмаркет".

Уточняется, что работы в водах Дании продлятся до конца сентября 2021 года.

О том, что "Академик Черский" будет достраивать "Северный поток-2", стали говорить еще в начале 2020 г., когда из проекта вышел швейцарский подрядчик. Но до сих пор это российское судно к проекту не привлекалось. В частности, на немецком участке в конце 2020 г. пришлось работать одной "Фортуне".

Ранее "Блумберг" сообщал, что окончание работ на немецком участке "Северного потока-2" ожидается в июне 2021 года. При этом многое будет зависеть от США. Соинвестор проекта из Германии уже предупредил акционеров, что вложенные в строительство газопровода средства могут оказаться потерянными, если Вашингтон заблокирует строительство санкциями.

Сейчас Берлин пытается договориться с Белым домом о запуске "Северного потока-2", предварительно обсуждая четыре сценария действий, в том числе механизм отключения подачи газа из РФ.