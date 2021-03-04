Государство должно не сдерживать цены на товары, а сглаживать их и контролировать, особенно на ряд продуктов

Президенту России Владимиру Путину необходимо самым серьезным образом спросить с ответственных за экономическое направление развития страны чиновников в правительстве. С таким призывом к главе государства выступил известный политолог Сергей Марков в эфире радио "Эхо Москвы".

Он полагает, что президент должен отвесить "затрещину министру экономики, министру торговли" за рост цен.

"Они сами поймут, что нужно делать. Затрещины надо чаще давать", – заявил Марков.

По его мнению, поставленная задача по экономическому рывку России не реализована, страна находится в стагнации. Рост экономики "пляшет вокруг нуля все это время", подчеркнул эксперт. И за все это несет ответственность, отметил он, финансово-экономический блок кабмина, который уже 10 лет работает "хреновенько".

"Подставляют президента постоянно. А почему президент не увольняет, я не понимаю. Большинство его сторонников не понимает", – отметил политолог.

Касательно цен Марков считает, что их нужно не сдерживать, а сглаживать и контролировать, особенно на социально значимые товары, такие как растительное масло, яйца, мука, сахар, хлеб. А 99% номенклатуры цен не должны сдерживаться.

Ранее в четверг, 4 марта, стало известно, что в стране намечается дефицит курятины. Причиной этому является существенное сокращение количества инкубационных яиц. Из-за этого стоимость на куриное мясо взлетела.

