Путин должен дать "затрещину" ответственным за экономику - политолог

Путин должен дать "затрещину" ответственным за экономику - политолог
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Государство должно не сдерживать цены на товары, а сглаживать их и контролировать, особенно на ряд продуктов

Президенту России Владимиру Путину необходимо самым серьезным образом спросить с ответственных за экономическое направление развития страны чиновников в правительстве. С таким призывом к главе государства выступил известный политолог Сергей Марков в эфире радио "Эхо Москвы".

Он полагает, что президент должен отвесить "затрещину министру экономики, министру торговли" за рост цен.

"Они сами поймут, что нужно делать. Затрещины надо чаще давать", – заявил Марков.

По его мнению, поставленная задача по экономическому рывку России не реализована, страна находится в стагнации. Рост экономики "пляшет вокруг нуля все это время", подчеркнул эксперт. И за все это несет ответственность, отметил он, финансово-экономический блок кабмина, который уже 10 лет работает "хреновенько".

"Подставляют президента постоянно. А почему президент не увольняет, я не понимаю. Большинство его сторонников не понимает", – отметил политолог.

Касательно цен Марков считает, что их нужно не сдерживать, а сглаживать и контролировать, особенно на социально значимые товары, такие как растительное масло, яйца, мука, сахар, хлеб. А 99% номенклатуры цен не должны сдерживаться.

Ранее в четверг, 4 марта, стало известно, что в стране намечается дефицит курятины. Причиной этому является существенное сокращение количества инкубационных яиц. Из-за этого стоимость на куриное мясо взлетела.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Либерадрилл
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Гость156860
ты политолог так и не понял в чем проблема?
Да в шею гнать самого Путина!
в шею гнать надо либерастов вроде тебя! Внаебулинов Вгрефов и прочих вкудринов! Либерасню на лесоповалы !
Гость154202
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Все свои, на местах. Пizdetь команды не было.
Либерадрилл
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"Политолог"?Выступил? На Ыхуёху Маквы??? ))))))) мдяяяяну это как анекдот звучит
Гость158295
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А кто этот политолог? Он <цензура> перец в экономике? Или может тут овальный пиарица? Или пиъар бандер? Так то.
Гость153516
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Да уж. Почему президент не увольняет не понимает никто. Пусть поучится у алкаша Бори. Тот за 7 лет царствования выгнал 5 составов правительств. Выгонял их оптом и в розницу и комплексами при этом не страдал....
Гость153516
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Эти-то причем? Обвалили рубль на 20% вот цены и подтянулись.
Гость156860
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ты политолог так и не понял в чем проблема?
Да в шею гнать самого Путина!
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