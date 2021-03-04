Систему сбора налогов с россиян автоматизируют и улучшат

Систему сбора налогов с россиян автоматизируют и улучшат
Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва
ФНС готовит более 100 нововведений для граждан и бизнеса

Федеральная налоговая служба (ФНС) разрабатывает новую платформу по сбору данных о налогоплательщиках. Об этом стало известно из плана деятельности ведомства на 2021 год.

По плану ФНС, созданный цифровой сервис на основе технологии блокчейна будет собирать данные о налогоплательщиках на основании полученных ими финансовых услуг. Эта информация поможет банкам принимать решения при одобрении кредитов. Для граждан это тоже выгодно – им не придется собирать лишних бумаг, да и вопрос о выделении займа займет меньше времени. Однако эксперты указывают на риск утечки личных данных, пишет РБК.

Еще одно новшество – улучшение автоматизированной информационной системы (АИС) до версии "Налог-4". Версия "Налог – 3" была внедрена в 2019 году. Она дает возможность в автоматическом режиме проверять все цепочки уплаты НДС контрагентами. Ожидается, что четвертое поколение АИС будет "с учетом применения технологий импортозамещения" и, скорее всего, сможет оценивать внешнеэкономические сделки.

В общей сложности, ФНС готовится внедрить в текущем году около 100 новаций, передает URA.RU.

Ранее стало известно о  планах ввести в России новый "цифровой налог" для IT-индустрии.

Николай ВИКТОРОВ

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