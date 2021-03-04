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Немецкая компания Uniper прекратила инвестиции в российский газопровод. Такое объявление сделал глава фирмы Андреас Ширенберг после заявления, что "Северный поток – 2" может не оправдать вложенных в него средств.
Представители компании ранее сообщили, что из-за американских санкций российский проект могут и вовсе не запустить. Поэтому Uniper рискует потерять свои деньги.
Позже Ширенберг объявил, что инвестиции в "Северный поток – 2" прекращиются. Компания Uniper в результате стала четвертым партнером "Газпрома", покинувим проект. Пока такого заявления не сделала только французская Engie, передает РИА "Новости".
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