Четвертая компания вышла из проекта

Немецкая компания Uniper прекратила инвестиции в российский газопровод. Такое объявление сделал глава фирмы Андреас Ширенберг после заявления, что "Северный поток – 2" может не оправдать вложенных в него средств.

Представители компании ранее сообщили, что из-за американских санкций российский проект могут и вовсе не запустить. Поэтому Uniper рискует потерять свои деньги.

Позже Ширенберг объявил, что инвестиции в "Северный поток – 2" прекращиются. Компания Uniper в результате стала четвертым партнером "Газпрома", покинувим проект. Пока такого заявления не сделала только французская Engie, передает РИА "Новости".