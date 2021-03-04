У "Северного потока - 2" остался последний соинвестор

Четвертая компания вышла из проекта

Немецкая компания Uniper прекратила инвестиции в российский газопровод. Такое объявление сделал глава фирмы Андреас Ширенберг после заявления, что "Северный поток – 2" может не оправдать вложенных в него средств. 

Представители компании ранее сообщили, что из-за американских санкций российский проект могут и вовсе не запустить. Поэтому Uniper рискует потерять свои деньги. 

Позже Ширенберг объявил, что инвестиции в "Северный поток – 2" прекращиются. Компания Uniper в результате стала четвертым партнером "Газпрома", покинувим проект. Пока такого заявления не сделала только французская Engie, передает РИА "Новости". 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

"Академик Черский" достроит "Северный поток-2" в сентябре

Подключение второго судна ускорит процесс

Поражения снизу не было: детали МН17 опровергают версию с "Буком"

Технический эксперт указал на особенности разрушения самолета

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей