Проценты по банковским вкладам вырастут по сигналу ЦБ

Проценты по банковским вкладам вырастут по сигналу ЦБ
Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press/www.globallookpress.com
Доходность по депозитам может вернуться уже в 2021 году

Держать деньги в банках россиянам станет выгодно, когда Центробанк начнет повышать ключевую ставку. На это указал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

Из-за падения экономики в прошлом году ставку несколько раз понижали, последние несколько месяцев она держится на рекордно низком уровне 4,25%. Следом за ней банки уменьшили доходность по депозитам и ипотечную ставку. Но сейчас экономика восстанавливается, и регулятор дает сигналы, что готов повышать ключевую ставку.

"До конца года она может вырасти до 5-5,5%. Это оптимальный уровень, чтобы обеспечить доходность вкладов и защитить средства граждан от влияния инфляции",

пояснил Тузов в интервью агентству "Прайм", отмечая, что прогноз по инфляции в 2021 г. – 3,7-4,2%.

Как только ЦБ повысит ставку, банки начнут привлекать клиентов, увеличивая доходность по депозитам так, чтобы они приносили прибыль и были выгодны вкладчикам, передает URA.RU. Однако и ставки по кредитам возрастут соответственно.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина появилась перед журналистами с брошью в виде цветка. Многие восприняли это как позитивный сигнал о состоянии российской экономики и ее перспективах.

Николай ВИКТОРОВ

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