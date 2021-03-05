Покушение на госдолг: чем России грозят новые санкции?

Покушение на госдолг: чем России грозят новые санкции?
Фото: Ohde/face to face/www.globallookpress.com
продолжениеЗахарова пообещала "скоро порадовать" США и пригрозила Германии
Эксперт обрисовал будущее нашей страны после угроз Запада

О том, чем обернутся для РФ экстремальные санкции, о которых заговорили ранее американцы и англичане, "Утро.ру" рассказал Эдуард Бугров, управляющий партнер инвестиционной компании "Джи Эл Эс Инвест" (GLS INVEST).  

Не успела российская экономика "порадоваться" вчерашним успехам страны в ОПЕК+ (напомним, все участники альянса сохраняют уровень добычи нефти на прежнем уровне, и только Россия и Казахстан получили право наращивать поставки), как немедленно последовал новый удар. Агентство Bloomberg сообщило, что США и Великобритания планируют введение новых антироссийских санкций. Поводом к усилению санкционного давления стало якобы применение Россией химического оружия в отношении Алексея Навального. Эта новость немедленно ударила по рублю – курс опустился до 74,5 р. за доллар.

Западные партнеры планируют вновь поставить под угрозу российский госдолг. Если санкции будут приняты, то это будет означать фактический запрет на сделки с суверенным долгом РФ для граждан тех стран, которые присоединятся к санкциям. Теоретически в их число могут войти не только США и Великобритания, но и ряд стран Евросоюза, в частности Германия и Франция.

Применение санкций против российского госдолга обсуждается не впервые. В Капитолии уже задумывались об этом в 2014-м после крымских событий и в 2019 году после отравления Сергея Скрипаля. Оба раза решительность политиков разбивалась о прогнозы экономистов: ОФЗ (облигации федерального займа) России занимают ключевую позицию во всех глобальных индексах развивающихся стран. И такое решение может вызвать серьезные потрясения в мировой экономике, в которых развитые страны также не заинтересованы.

Что же случится, если на этот раз санкции против госдолга РФ все же будут введены в полном объеме? В первую очередь, это отрицательно скажется на курсе рубля, считает эксперт. Он вряд ли уйдет в глубокое пике – растущие цены на нефть смягчат падение – но будет довольно ощутимым. За счет продажи ОФЗ правительство покрывает дефицит бюджета – из-за пандемии по итогам 2020 года он составил 4% ВВП. Только на первый квартал 2021 года Минфин заявил о продаже ОФЗ на сумму 1 трл рублей. Фактически в случае введения санкций в отношении суверенного долга бюджет РФ рискует недополучить эти деньги. В настоящее время около четверти российского госдолга находятся в руках нерезидентов, в числе которых американские и европейские инвесторы.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость155960
Пожаловаться Ответить
Я думаю, что хуже не будет, чем на украине.
Гость156739
Пожаловаться Ответить
Добрый день. Санкции не введут по одной простой причине - максимально возможные санкции "развяжут нам руки", и мы сможем отказаться от всех кабальных соглашения подписанных в рамках Гор-Черномырдин, а они нас душат получше любых санкций, спасибо нашим <цензура>-либерастам. Укро-дибилоидам пламенный привет, рад что вы ещё не сгинули, крепитесь, нам вас ещё под трибунал вести.
Гость158900
Пожаловаться Ответить
Гость151883
Поступать нужно ещё жёстче - арестовывать все российское и отобрать все что имеется у страны за рубежом. На российские суда накладывать арест или открывать по ним огонь на поражение.
Папуас раздухарился)))) налажен дышит, а туда же))) бить на поражение, хехе)))
Гость158900
Пожаловаться Ответить
Отсосёт западло )))
Бандеры патриоты
Пожаловаться Ответить
151883 для начала тебя надо выебъть в жопъ и пасть в качестве благодарности за совет! Сымай шальвары, брат!
Гость158521
Пожаловаться Ответить
Гость151883
Поступать нужно ещё жёстче - арестовывать все российское и отобрать все что имеется у страны за рубежом. На российские суда накладывать арест или открывать по ним огонь на поражение.
Смотри поражатель чтобы Россия огонь на поражение не открыла, мало не покажется.
Гость151883
Пожаловаться Ответить
Поступать нужно ещё жёстче - арестовывать все российское и отобрать все что имеется у страны за рубежом. На российские суда накладывать арест или открывать по ним огонь на поражение.
Гость151883
Пожаловаться Ответить
По России ударят мощно и это правильно ! Воров и их кодлу пора прижать. Бить будут долго и больно. Иначе эту зажравшуюся крысу и сатану не победить. Жить вы будете ещё хуже, хотя куда уж.
ГОСТ
Пожаловаться Ответить
Гость158689
Хотят разрушить страну, это давно все поняли, причина будет выдумываться всегда, пока не осуществят задуманное.
А зачем ее выдумывать? Вор эти причины каждый день подкидывает.
М
Пожаловаться Ответить
если у кремля нет стоящих санкций против *гегемона* и его печатного станка то бить нужно по саттелитам и вассалам и бить конкретно по кумполу
все уже кричат что нужно кончать с шабашом пятой колонны в россии но соплежуи в кремле их словно не видят или и там сидят их кукловоды
1 2
новости партнеров

Как накопить на старость с зарплаты в 30 тысяч: совет финансиста

Россияне могут обеспечить себя до конца жизни даже при скромных доходах

Санкции США против России нарушают права человека - ООН

Организация Объединенных Наций призвала Вашингтон соблюдать международные пакты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей