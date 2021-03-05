Эксперт обрисовал будущее нашей страны после угроз Запада

О том, чем обернутся для РФ экстремальные санкции, о которых заговорили ранее американцы и англичане, "Утро.ру" рассказал Эдуард Бугров, управляющий партнер инвестиционной компании "Джи Эл Эс Инвест" (GLS INVEST).

Не успела российская экономика "порадоваться" вчерашним успехам страны в ОПЕК+ (напомним, все участники альянса сохраняют уровень добычи нефти на прежнем уровне, и только Россия и Казахстан получили право наращивать поставки), как немедленно последовал новый удар. Агентство Bloomberg сообщило, что США и Великобритания планируют введение новых антироссийских санкций. Поводом к усилению санкционного давления стало якобы применение Россией химического оружия в отношении Алексея Навального. Эта новость немедленно ударила по рублю – курс опустился до 74,5 р. за доллар.

Западные партнеры планируют вновь поставить под угрозу российский госдолг. Если санкции будут приняты, то это будет означать фактический запрет на сделки с суверенным долгом РФ для граждан тех стран, которые присоединятся к санкциям. Теоретически в их число могут войти не только США и Великобритания, но и ряд стран Евросоюза, в частности Германия и Франция.

Применение санкций против российского госдолга обсуждается не впервые. В Капитолии уже задумывались об этом в 2014-м после крымских событий и в 2019 году после отравления Сергея Скрипаля. Оба раза решительность политиков разбивалась о прогнозы экономистов: ОФЗ (облигации федерального займа) России занимают ключевую позицию во всех глобальных индексах развивающихся стран. И такое решение может вызвать серьезные потрясения в мировой экономике, в которых развитые страны также не заинтересованы.

Что же случится, если на этот раз санкции против госдолга РФ все же будут введены в полном объеме? В первую очередь, это отрицательно скажется на курсе рубля, считает эксперт. Он вряд ли уйдет в глубокое пике – растущие цены на нефть смягчат падение – но будет довольно ощутимым. За счет продажи ОФЗ правительство покрывает дефицит бюджета – из-за пандемии по итогам 2020 года он составил 4% ВВП. Только на первый квартал 2021 года Минфин заявил о продаже ОФЗ на сумму 1 трл рублей. Фактически в случае введения санкций в отношении суверенного долга бюджет РФ рискует недополучить эти деньги. В настоящее время около четверти российского госдолга находятся в руках нерезидентов, в числе которых американские и европейские инвесторы.