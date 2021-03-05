"Северный поток - 2" замрет из-за экоактивистов Германии

"Северный поток - 2" замрет из-за экоактивистов Германии
Фото: Siegra Asmoel/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Американские санкции не единственная проблема сторонников газопровода

Если немецкий регулятор даст разрешение на окончание строительства "Северного потока-2", его тут же заблокируют местные активисты – экологи. Об этом заявил управляющий директор природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) Саша Мюллер-Креннер.

Накануне стало известно, что к работам по "Северному потоку-2" на датском участке скоро присоединится второй российский трубоукладчик "Академик Черский". У немецких экоактивистов возникли опасения, что это может подтолкнуть Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) активизировать процесс согласований и по ФРГ.

"Мы опасаемся, что BSH одобрит запрос на немедленную выдачу разрешения. После этого мы немедленно подадим на апелляцию",

– написал Мюллер-Креннер в "Твиттер".

Ранее DUH вместе с другой местной экологической организацией уже оспаривали разрешения, выданные на строительство "Северного потока-2" в январе 2021 года. Регулятор обязан рассмотреть жалобу. Проблема в том, что сроки подачи обоснования апелляции законом не установлены, так что экоактивисты могут  затянуть процесс на многие месяцы.

Строителям "Северного потока-2" осталось проложить в водах Германии около 30 км труб по обеим ниткам газопровода. Планировалось закончить работы к маю 2021 г., но сейчас строительство там не ведется – трубоукладочная баржа "Фортуна" переместилась к берегам Дании, где дел хватит до сентября.

Учитывая, что против проекта выступают не только немецкие активисты, но и США, соинвестор "Северного потока – 2" уже предупредил акционеров, что вложенные миллионы могут пропасть.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость158689
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156360 мы тебе бандера в жопъ его весь засунем, там много места, весь войдет
Гость156360
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Гость158689
Ебаъутая страна определитесь нужен вам газ или нет или подите на хуъ экодолбоёбы фашисткие. Хуже бандеры бял.
не нужен. доставайте обратно свой металолом и проваливайте !
Гость158689
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Ебаъутая страна определитесь нужен вам газ или нет или подите на хуъ экодолбоёбы фашисткие. Хуже бандеры бял.
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