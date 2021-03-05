"Северный поток - 2" замрет из-за экоактивистов Германии

Американские санкции не единственная проблема сторонников газопровода

Если немецкий регулятор даст разрешение на окончание строительства "Северного потока-2", его тут же заблокируют местные активисты – экологи. Об этом заявил управляющий директор природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) Саша Мюллер-Креннер.

Накануне стало известно, что к работам по "Северному потоку-2" на датском участке скоро присоединится второй российский трубоукладчик "Академик Черский". У немецких экоактивистов возникли опасения, что это может подтолкнуть Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) активизировать процесс согласований и по ФРГ.

"Мы опасаемся, что BSH одобрит запрос на немедленную выдачу разрешения. После этого мы немедленно подадим на апелляцию",

– написал Мюллер-Креннер в "Твиттер".

ACHTUNG! Zweites #NordStream2 Verlegeschiff wird zum Weiterbau der Pipeline vorbereitet. Wir befürchten täglich die Genehmigung des BSH zum sofortigen Weiterbau und werden dann umgehend Rechtsmittel einlegen #PipelineInDieKrise ⁦@Umwelthilfe⁩ https://t.co/uh9QPzoF5f — S Mueller-Kraenner (@sascha_m_k) March 5, 2021

Ранее DUH вместе с другой местной экологической организацией уже оспаривали разрешения, выданные на строительство "Северного потока-2" в январе 2021 года. Регулятор обязан рассмотреть жалобу. Проблема в том, что сроки подачи обоснования апелляции законом не установлены, так что экоактивисты могут затянуть процесс на многие месяцы.

Строителям "Северного потока-2" осталось проложить в водах Германии около 30 км труб по обеим ниткам газопровода. Планировалось закончить работы к маю 2021 г., но сейчас строительство там не ведется – трубоукладочная баржа "Фортуна" переместилась к берегам Дании, где дел хватит до сентября.

Учитывая, что против проекта выступают не только немецкие активисты, но и США, соинвестор "Северного потока – 2" уже предупредил акционеров, что вложенные миллионы могут пропасть.