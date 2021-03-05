Доллар по 120: Белый дом готовит удар по российской экономике

Доллар по 120: Белый дом готовит удар по российской экономике
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Специалист назвал два варианта сценария развития событий

По словам главного аналитика ФГ "Калиты-Финанс" Дмитрия Голубовского, введение санкций против российского госдолга может привести к повышению курса рубля до 120. Правда, в скором времени отечественная экономика вернется к текущему состоянию – банковский сектор РФ выкупит иностранный долг.

Согласно информации Центробанка, зарубежные инвесторы хранят порядка 42,8 миллиарда долларов в рублевых облигациях государственного займа. Их доля на рынке превышает 23%, а в отдельных выпусках – половину. Нерезиденты владеют на рынке валютного федерального долга аж 55% (21 миллиард рублей – прим. Ред.). Общая сумма внешнего долга Российской Федерации при этом составляет 63,8 миллиарда долларов – порядка 25% общегодового дохода государственной казны. 

Запад же рассматривает в качестве меры воздействия два главных варианта в отношении госдолга РФ – запрет на приобретение новых выпусков бумаг и полный запрет на владение.

В случае реализации первого варианта на какое-то время курс российской валюты достигнет 80. Однако затем все вернется в прежнее состояние. Причина проста: все, кому необходим для приобретения госдолг России, скупят его по офшорам. Отслеживание выполнения санкций – весьма непростая задача при хорошем выстраивании логистики финансов.

Не исключено, что часть фондов покинет Россию и перестанет скупать ее государственный долг. В самом худшем случае страна вновь окажется в ситуации, когда иностранные инвесторы получат прямой запрет на инвестиции российского госдолга.

Еще один весьма неблагоприятный сценарий может наступить, если Штаты обяжут инвесторов распродать всем бумаги до конкретного срока – по финансовому рынку России будет нанесен весьма сильный удар.

"Долговой рынок рухнет, курс рубля подскочит на 120 за доллар, пока иностранцы будут распродавать свои активы. После этого все вернется в исходное положение. Но и для иностранцев потери тоже могут стать весьма большими, так как им придется выходить по очень плохому курсу", – заявил Голубовский в интервью "Свободной Прессе".

Ранее финансовый аналитик Артем Звездин рассказал о последствиях санкционного давления на российскую валюту со стороны США.


Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость157209
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Гость151764
Аналитик Голубовский забыл об одном моменте - Россия тоже имеет активы в американских облигациях - около 21 млрд. долларов. Плюс 18 млрд. в других бумагах . При попытке америкосов ввести какие-то санкции относительно российских ценных бумаг, сразу же последует симметричный ответ. Это мгновенно обвалит нью-йоркскую и лондонскую биржи. Доллар довольно сильно опустится. Понятно, что это скажется на мировой экономике, но если война - значит война. Поэтому вряд ли америкосы на это пойдут. Они в отличие от хохлов еще совсем мозги не стрясли в задницу и "уши назло бабушке" отмораживать не будут.
Т.е Россия вложила миллиарды в американскую экономику? Ничче себе !
Гость151764
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Аналитик Голубовский забыл об одном моменте - Россия тоже имеет активы в американских облигациях - около 21 млрд. долларов. Плюс 18 млрд. в других бумагах . При попытке америкосов ввести какие-то санкции относительно российских ценных бумаг, сразу же последует симметричный ответ. Это мгновенно обвалит нью-йоркскую и лондонскую биржи. Доллар довольно сильно опустится. Понятно, что это скажется на мировой экономике, но если война - значит война. Поэтому вряд ли америкосы на это пойдут. Они в отличие от хохлов еще совсем мозги не стрясли в задницу и "уши назло бабушке" отмораживать не будут.
Гость157918
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Гость156360
да да да. готовьте свой "ассиметричный ответ", мы посмеемся
Заигравшись с санкциями, пиндосы совсем забыли, что их собственное население нищает и бомжует. Калифорния становится столицей бездомности и депрессии. Вот этот дурачок, который здесь сутками болтается и кривляется - не от хорошей жизни здесь появился. Одна радость - просаживать пособие в интернет кафе.
Эрдоган
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156360 бандер, мне твое очко за 10 гривен продали, собирайся
Гость156360
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Гость159031
Тёмные помыслы имеют обыкновение очень сильно бить по тем, кто их в своей голове рождает. Берегитесь своих желаний.
да да да. готовьте свой "ассиметричный ответ", мы посмеемся
Гость159031
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Гость156360
Отличная новость ! у рашки должно быть или плохо или вообще <цензура>..ц.
Тёмные помыслы имеют обыкновение очень сильно бить по тем, кто их в своей голове рождает. Берегитесь своих желаний.
Гость156360
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Отличная новость ! у рашки должно быть или плохо или вообще <цензура>..ц.
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