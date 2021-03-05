Специалист назвал два варианта сценария развития событий

По словам главного аналитика ФГ "Калиты-Финанс" Дмитрия Голубовского, введение санкций против российского госдолга может привести к повышению курса рубля до 120. Правда, в скором времени отечественная экономика вернется к текущему состоянию – банковский сектор РФ выкупит иностранный долг.

Согласно информации Центробанка, зарубежные инвесторы хранят порядка 42,8 миллиарда долларов в рублевых облигациях государственного займа. Их доля на рынке превышает 23%, а в отдельных выпусках – половину. Нерезиденты владеют на рынке валютного федерального долга аж 55% (21 миллиард рублей – прим. Ред.). Общая сумма внешнего долга Российской Федерации при этом составляет 63,8 миллиарда долларов – порядка 25% общегодового дохода государственной казны.



Запад же рассматривает в качестве меры воздействия два главных варианта в отношении госдолга РФ – запрет на приобретение новых выпусков бумаг и полный запрет на владение.

В случае реализации первого варианта на какое-то время курс российской валюты достигнет 80. Однако затем все вернется в прежнее состояние. Причина проста: все, кому необходим для приобретения госдолг России, скупят его по офшорам. Отслеживание выполнения санкций – весьма непростая задача при хорошем выстраивании логистики финансов.

Не исключено, что часть фондов покинет Россию и перестанет скупать ее государственный долг. В самом худшем случае страна вновь окажется в ситуации, когда иностранные инвесторы получат прямой запрет на инвестиции российского госдолга.

Еще один весьма неблагоприятный сценарий может наступить, если Штаты обяжут инвесторов распродать всем бумаги до конкретного срока – по финансовому рынку России будет нанесен весьма сильный удар.

"Долговой рынок рухнет, курс рубля подскочит на 120 за доллар, пока иностранцы будут распродавать свои активы. После этого все вернется в исходное положение. Но и для иностранцев потери тоже могут стать весьма большими, так как им придется выходить по очень плохому курсу", – заявил Голубовский в интервью "Свободной Прессе".

Ранее финансовый аналитик Артем Звездин рассказал о последствиях санкционного давления на российскую валюту со стороны США.



