Финансист подсказал, как сберечь накопления

Желая сохранить деньги, россияне обычно прибегают к покупке американской или европейской валюты. Однако это далеко не все способы избежать обесценивание целковых. Например, деньги можно хранить в валюте Японии, Новой Зеландии или Канады. Такой совет жителям России дал экономист Вячеслав Зайченко.



Эксперт пояснил, что японская иена, а также новозеландский и канадский доллар является отличным способом вложения, так как экономики этих государств на данный момент меньше всего подвержены волатильности.

Стабильность данных валют делает их надежным инструментом для вложений. Зайченко особо отметил, что при выборе валюты, необходимо руководствоваться степенью ее изменчивости. Если волатильность высокая, велика вероятность, что через год ваши деньги обесценятся.

Впрочем, по мнению финансового эксперта, лучше всего деньги все же хранить в американских банкнотах, пишет URA.RU.

Специалист по инвестициям Ярослав Кабаков поддержал коллегу в высокой оценке доллара. Он напомнил, что Международный фонд держит средства в долларах, евро, а также небольшая доля хранится в юанях.

К слову, недавно стало известно, что Белый дом готовит новый удар по российской экономике. По мнению аналитика Дмитрия Голубовского, санкционные действия Вашингтона могут привести к тому, что курс рубля обвалится до 120 целковых за один доллар. Речь идет об очередных рестрикциях, которые на этот раз будут направлены против российского госдолга.