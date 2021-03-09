Основной удар примут на себя нерезиденты, которые могут покинуть российский рынок

Возможное введение ограничение против российского государственного долга и бизнеса приведет к тому, что иностранные инвесторы примутся продавать эти бумаги. Таким образом, на рынке увеличится доля отечественного сектора, который приобретет их на весьма выгодных условиях. Соответствующее мнение выразил главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.

Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что Штаты с Великобританией изучают вопрос о расширении санкционного пакета в отношении РФ путем рестрикций против российского госдолга. Как считает специалист, удар примет на себя, главным образом, иностранный сектор, владеющий долговыми обязательствами РФ.

По словам эксперта, последующая активная распродажа бумаг привет к их удешевлению. В таком случае у Министерства финансов или у отечественного сектора появится возможность приобрести долговые обязательства РФ с "большим дисконтом".

Таким образом, считает Тихомиров, убытки, прежде всего, понесут нерезиденты. А Минфин полностью обеспечивает свои потребности благодаря внутреннему рынку. Тем не менее, подобные санкции могут привести к тому, что у российского бизнеса упадут котировки акций.

Несмотря на многочисленные дискуссии подобных ограничений, указанный сценарий маловероятен, полагает Тихомиров: чаще всего разговоры на Западе оказываются весьма эффективным средством давления на РФ.

"Это позволяет сохранять повышенный страновой риск на Россию, что отражается на инвестиционных потоках и курсе рубля", – приводит РИА "Новости" заявление спикера.

Ранее финансовый аналитик Дмитрий Голубовский заявил, что рестрикции против российского государственного долга приведут к повышению курса рубля до 120 за доллар. Однако вскоре после этого отечественный банковский сектор полностью выкупит долг, принадлежащий нерезидентам.