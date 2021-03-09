"Академик Черский" прибыл в Калининград для подготовки

"Академик Черский" прибыл в Калининград для подготовки
Фото: Jens Buttner/dpa/www.globallookpress.com
Трубоукладчик ожидают предэксплуатационные испытания

"Академик Черский" прибыл в Калининград. Здесь судно пройдет ряд необходимых испытаний перед тем, как продолжить работы по дальнейшей укладке газовой магистрали "Северный поток – 2".

По информации системы позиционирования судов MarineTraffic, судно вошло в воды Калининграда 9 марта, где располагается в настоящее время.

Ранее оператор Nord Stream 2 AG сообщал о том, что "Черский" выходит из порта Висмар, который расположен на территории Германии, для дальнейшего прохождения испытаний. Тогда отмечалось, что трубоукладчик должен пройти предэксплуатационную проверку.

После выполнения процедуры "Академик Черский" должен вновь оказаться в датской зоне, где приступит к возобновлению работ над укладкой газовой нити.

Напомним, в январе "Черский" прибыл к месту работ над "Северным потоком – 2" после простоя, который длился целый месяц. Через две недели судно покинуло зону строительства.

В настоящее время работы по достройке "Северного потока – 2" осуществляет "Фортуна", которая оказалась вместе с "Черским" под санкционными мерами Соединенных Штатов, передает РБК.

Ранее сообщалось, что немецкие экологи намерены заблокировать одобрительное решение регулятора на окончание работ по строительству "Северного потока – 2". 

Егор МАЛКОВ

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Дуб
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