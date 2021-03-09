В России усилили контроль за ростом цен на продукты, услуги и развлечения

При резком подорожании правительство сможет принять меры

Кабмин РФ будет держать на особом контроле стоимость некоторых товаров и услуг в стране. Соответствующее постановление подписал премьер РФ Михаил Мишустин. Это позволит своевременно оценивать риски подорожания значимой продукции и принимать меры для сдерживания роста цен.

Решение о постоянном мониторинге цен было принято еще 27 февраля 2021 г., но опубликовано на сайте правительства только 9 марта.

"При обнаружении тенденции к ускоренному росту цен, заметно превышающему инфляцию, или рисков существенного подорожания информация будет направляться в профильные министерства и ведомства для последующего представления в Правительство предложений по возможным мерам экономического реагирования",

– говорится в распоряжении премьера.

Отслеживать ценники будут на некоторые продукты питания, в частности, на мясо, рыбу, яйца, хлеб, молоко, сладости, а также табак и алкоголь. Будут также наблюдать за стоимостью персональных компьютеров, телефонов, телевизоров, одежды, обуви, мебели, парфюмерно-гигиенической продукции.

Пристальный мониторинг будет вестись за ценами на бензин и перевозки, лекарства и лечение, услуги связи, цены на авиабилеты и другой вид транспорта.

Минстрой будет отвечать за плату за жилищно-коммунальные услуги, передает телеканал "360". Минпросвещения будет контролировать стоимость услуг по воспитанию дошкольников и по довузовскому образованию, Минобрнауки - стоимость обучения в вузах. Ростуризму поручено мониторить цены на проживание в российских гостиницах любой звездности и хостелах. Минкультуры будет ответственным за цены на билеты в подведомственных учреждениях.

В декабре 2021 г. внимание властей РФ привлек бурный рост цен на подсолнечное масло, сахар и еще ряд продуктов повседневного потребления. На некоторые из них были установлены предельные цены. В начале 2021 г. эксперты зафиксировали резкое подорожание еще ряда продуктов.

При этом некоторые специалисты выступают против регулирования цен, поскольку это может привести к дефициту.