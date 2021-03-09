"Академик Черский" откроет новый этап борьбы за "Северный поток-2"

"Академик Черский" откроет новый этап борьбы за "Северный поток-2"
Фото: Jens Büttner/dpa/www.globallookpress.com
С завершением прокладки газопровода противники проекта смирились

Привлечение к строительству "Северного потока-2" трубоукладчика "Академик Черский" означает, что борьба за газопровод перейдет на новый уровень. На это указал эксперт фонда "Народная дипломатия" Сергей Простаков.

По его словам, "Черский" способен укладывать трубы на глубоководных участках в Балтийском море. Пока на достройке была задействована только баржа "Фортуна", некоторые сомневались, что Россия справится с прокладкой газопровода. Теперь даже скептикам ясно, что с технической точки зрения проект будет завершен. Поэтому борьба сторонников и противников "Северного потока-2" переходит на следующий этап.

"Возникают уже новые экономические и политические расклады, которые американская сторона, главный противник "СП-2", будет стараться изменить не в пользу России",

отметил Простаков в комментарии РИА ФАН. По его мнению, Вашингтон сейчас будет не столько ставить барьеры для строительства трубопровода, сколько пытаться внедрить в процесс его дальнейшей эксплуатации представителей США. В частности, речь о попытках увязать подачу газа по "Северному потоку-2" с непременным использованием украинской газотранспортной сети и возможностью перекрыть вентиль, если поведение Москвы пойдет вразрез с желаниями Запада. Такой сценарий уже допустили в Германии.

Ранее эксперт предположил, что президент США Джо Байден может компенсировать отказ от санкций против "Северного потока-2" другими антироссийскими мерами.

Судно "Академик Черский" примет участие в прокладке "Северного потока-2" на датском участке, это сообщили в Дании на прошлой неделе. Сейчас оно проходит предэксплуатационное тестирование в Калининграде.

Николай ВИКТОРОВ

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Ведя работы по завершению укладки он его закроет, идиоты.
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