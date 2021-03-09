Курс рубля
- Почему рубль может рухнуть в ближайший месяц: аналитик назвала причины
- Когда менять доллары на рубли: аналитик дал ответ
- Каким будет доллар к весне 2021 года: прогноз экономиста
736 новости
Единая европейская валюта стремительно дешевеет. Во вторник, 9 марта, в 13:58 мск ее курс на Московской бирже составил 87,99 рубля. Это минимум с начала сентября 2020 года.
Курс доллара также снижается. На момент публикации статьи он оставлял 73,92 руб., что на 27 коп. ниже предыдущего зафиксированного уровня.
Ранее эксперты предрекли падение курса доллара до уровня 65-67 рублей. Специалисты рекомендуют россиянам отказаться покупки долларов и евро и выбрать другой способ для хранения сбережений.
Основной удар примут на себя нерезиденты, которые могут покинуть российский рынок
У нового американского президента слова расходятся с делом