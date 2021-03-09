Курс евро рухнул до сентябрьского минимума

За полдня рубль отыграл почти 50 копеек

Единая европейская валюта стремительно дешевеет. Во вторник, 9 марта, в 13:58 мск ее курс на Московской бирже составил 87,99 рубля. Это минимум с начала сентября 2020 года.

Курс доллара также снижается. На момент публикации статьи он оставлял 73,92 руб., что на 27 коп. ниже предыдущего зафиксированного уровня.

Ранее эксперты предрекли падение курса доллара до уровня 65-67 рублей. Специалисты рекомендуют россиянам отказаться покупки долларов и евро и выбрать другой способ для хранения сбережений.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Кому выгодны санкции против России: экономист дал ответ

Основной удар примут на себя нерезиденты, которые могут покинуть российский рынок

Республиканцы указали на промахи Байдена по “Северному потоку - 2”

У нового американского президента слова расходятся с делом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1485 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей