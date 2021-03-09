За полдня рубль отыграл почти 50 копеек

Единая европейская валюта стремительно дешевеет. Во вторник, 9 марта, в 13:58 мск ее курс на Московской бирже составил 87,99 рубля. Это минимум с начала сентября 2020 года.

Курс доллара также снижается. На момент публикации статьи он оставлял 73,92 руб., что на 27 коп. ниже предыдущего зафиксированного уровня.

Ранее эксперты предрекли падение курса доллара до уровня 65-67 рублей. Специалисты рекомендуют россиянам отказаться покупки долларов и евро и выбрать другой способ для хранения сбережений.