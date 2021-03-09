Компании континента понесут значительные инвестиционные убытки и судебные издержки

Европе и Германии, в частности, дорого обойдется отказ от реализации проекта "Северный поток-2". Об этом предупредил Старый свет обозреватель Габриэль Фельбермайр в своей статье в журнале WirtschaftsWoche.

Автор считает, что остановив строительство газопровода Европа не сможет добиться от Москвы каких-либо уступок, это не парализует экспорт российского газа и других энергоносителей. Экономические санкции не в состоянии "произвести впечатление на Россию", уверяет немец, поскольку рестрикции эффективны в отношении мелких стран, а не таких государств, как РФ.

По его мнению, остановка "СП-2" не принесет политических дивидендов, зато в экономическом плане повлечет крупные расходы – европейские компании, участвующие в проекте, потеряют миллиардные инвестиции и начнут нести убытки из-за судебных исков. Также Старый свет останется без крупной сырьевой магистрали. При этом Европе будет еще долго необходим газ в условиях перехода на экологически чистые источники энергии.

Фельбермайр раскритиковал планы получать голубое топливо из других стран. Он напомнил, что американский СПГ нужно сжижать и транспортировать, что требует огромных энергетических затрат и денег. К тому же такой газ вреднее для экологии. А поставщиков из Алжира и Ливии журналист назвал ненадежной альтернативой России.

"Так что нет ничего удивительного в том, что США выступают против этого проекта", – цитирует немца РИА "Новости".

Он призвал Брюссель к политическому сближению с Москвой, развивать торговлю между РФ и ЕС и как можно быстрее ввести в строй балтийский газопровод, т.к. для Евросоюза "вредно и опасно иметь у своих границ враждебно настроенную страну".

Ранее стало известно об активной подготовке к достройке "СП-2" модернизированного под этот проект трубоукладчика "Академик Черский". Комментируя эту информацию эксперт фонда "Народная дипломатия" Сергей Простаков предположил, что Вашингтон перейдет к новой форме сопротивления нашему газопроводу, поскольку уже ясно, что он будет завершен вне зависимости от американских санкций.

По его прогнозу, теперь Штаты будут не столько бороться против достройки "Северного потока-2", сколько пытаться внедрить в процесс его дальнейшей эксплуатации посланцев Вашингтона. Американцы всеми силами хотят сохранить ржавую советскую ГТС на Украине, и их действия будут направлены в этом направлении.

