Росптицесоюз предлагает производителям свой способ снизить цены на продукцию

Российские птицефабрики могут свернуть производство продуктов премиальной категории, таких как отборные яйца и грудинка. Так, Росптицесоюз рекомендует для бизнеса сконцентрироваться на продаже тушек бройлера и столовых яиц категории С2, которые считаются одними из самых бюджетных продукций.

Как считает глава Росптицесоюза Галина Бобылева, такой подход нацелен на учет интересов как самих покупателей, так и производителей. В птицефабриках сэкономят расходы на выпуск продукции, а потребители получат возможность приобрести товары по экономной и стабильной цене. Сужение ассортимента на рынке позволит снизить затраты на переработку.

"Речь о товарах, которые требуют от компаний максимальных затрат на изготовление – это в том числе грудинка и бедра", – приводят "Известия" заявление главы Росптицесоюза.

В Минсельхозе же заявили, комментируя инициативу Росптицесоюза, что ассортиментная политика остается сферой компетенции, подконтрольной сугубо производителю, и регулируется рынком в зависимости от показателей спроса и предложения, пишет Ura.ru.

Как отмечает источник, месяцем ранее Минпромторг с Минсельхозом получили от ритейлеров информацию о повышении оптовых цен на яйца и курятину. Рынок заявил о своей готовности к пересмотру ценовой политики.

Позднее ФАС получило от правительства поручение о проверке обоснованности повышения стоимости курицы и яиц. После этого ряд крупнейших ритейлеров приняли решение о фиксации цен на бройлер на трехнедельный срок.

Ранее экономист Евгений Гонтмахер предрек россиянам подорожание самых основных продовольственных товаров.